Retour aux fermetures obligatoires : des milliers de PME dans la tourmente

MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé la fermeture des bars, tavernes, cinémas, gyms, spas, la fermeture des restaurants à 22 h et l'imposition du télétravail obligatoire. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) s'inquiète de la survie de milliers d'entreprises qui devront à nouveau fermer obligatoirement sans aide gouvernementale adéquate pour faire face à cette épreuve supplémentaire.

« Les petites entreprises sont extrêmement fragiles pour revivre, encore une fois, de telles restrictions économiques. Elles n'ont pas retrouvé leurs ventes normales et elles sont écrasées par d'énormes dettes contractées en raison de la pandémie. Par manque de recette à cause de la COVID-19, c'est une PME québécoise sur quatre qui se trouve fortement à risque de ne pas se rendre au bout de la prochaine année! Il est urgent que le gouvernement du Québec adopte une aide directe pour éponger les pertes économiques des restrictions qu'il leur impose. Les entrepreneurs qui doivent faire des sacrifices importants ne demandent pas un cadeau de Noël, ils veulent simplement protéger leur emploi pour faire vivre leur ménage ainsi que tous ceux qu'ils génèrent avec leur projet d'entreprise », commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI invite les dirigeants de PME à signer sa pétition pour le Québec et celle pour le gouvernement fédéral.

Ce matin, la FCEI a demandé au gouvernement du Québec de suivre l'exemple de la Nouvelle-Écosse qui a annoncé une aide directe aux entreprises touchées par les nouvelles restrictions.

La FCEI réitère sa demande formulée au gouvernement du Québec de donner plus de temps (10 ou 15 ans, plutôt que 3 ans) pour rembourser les prêts accordés dans le cadre des programmes d'aide du gouvernement du Québec (PAUPME et PACTE). Enfin, elle demande de repousser le moratoire de remboursements pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides financières accordées dans le cadre du volet AERAM du PAUPME, qui se termine le 31 janvier prochain.

