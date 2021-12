Tech Mahindra soutient la transformation numérique du réseau hertzien de Telefónica Allemagne par le biais d'une mise en réseau logicielle (Software-Defined Networking, SDN) ouvert





Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie commerciale, annonce aujourd'hui sa coopération avec Telefónica Allemagne pour transformer numériquement son réseau hertzien, grâce à un réseau SDN ouvert défini par logiciel.

Telefónica s'efforce de standardiser son interface de gestion en collaborant avec plusieurs fournisseurs et partenaires. Tech Mahindra aide Telefónica à atteindre cet objectif en apportant son expertise dans ce domaine et ses capacités d'intégration continue au partenariat. Tech Mahindra a travaillé avec la société de télécommunications pour mettre en oeuvre de nouvelles normes pour son modèle DevOps, notamment en améliorant ses processus et ses exigences. Cela inclut la prise en charge continue de la gestion des opérations de service pour l'ensemble des architectures SDN de l'organisation. Le projet comprend le déploiement de l'automatisation de la transmission hertzienne visant à améliorer la prestation de services et les opérations de réseau. Tous les appareils hertzien du réseau de liaison mobile de Telefónica Allemagne sont accessibles via une seule API de réseau harmonisée, qui prend en charge un cadre de microservices ouvert.

Vikram Nair, président en charge développement commercial pour la région EMEA chez Tech Mahindra, commente : « Nous collaborons activement avec Telefónica sur ce projet. Nous avons apporté une contribution importante aux résultats de l'intégration et cela nous a poussés à élargir continuellement nos capacités. Cela reflète notre engagement à investir dans les technologies open source et à faire évoluer les réseaux en quelques semaines seulement. Telefónica est en mesure d'accélérer ses efforts de transformation numérique pour fournir un service plus efficace et pérenne à ses clients ».

Telefónica a pu intégrer 30 000 liaisons hertziennes de plusieurs fournisseurs dans le contrôleur OpenDaylight selon la norme d'interface ONF TR-532. Cela reflète également l'engagement de Tech Mahindra à investir dans les technologies open source, pour accélérer la mise à l'échelle des réseaux. Le passage au SDN permettra à Telefónica d'adopter plus facilement les fonctionnalités d'automatisation à l'avenir.

« En collaboration avec nos partenaires comme Tech Mahindra, nous sommes les pionniers du SDN dans le domaine hertzien. Les exigences technologiques pour le réseau mobile du futur ne cessent d'augmenter. Les approches logicielles telles que le SDN nous aident à réduire la complexité de nos architectures réseau et à favoriser l'expansion de notre réseau encore plus rapidement et avec une meilleure qualité, grâce à un plus grand degré d'automatisation. Ainsi, notre équipe technologique Telefónica développe déjà en permanence de nouvelles applications, qui peuvent être mises à disposition par tous les fabricants en quelques semaines », déclare », Mallik Rao, directeur de la technologie et de l'information chez Telefónica Deutschland

