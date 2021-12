ROMÉO ET JULIETTE - Événement-bénéfice au profit de la Fondation du Conservatoire





MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les conservatoires de musique et d'art dramatique de Montréal sont fiers d'annoncer leur événement-bénéfice annuel au profit de la Fondation du Conservatoire qui aura lieu à la Maison symphonique de la Place des arts, le 22 février 2022 à 19 h. Pour l'occasion, l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique ainsi que neuf comédiens et diplômés du Conservatoire d'art dramatique seront réunis sur scène pour une soirée où Roméo et Juliette seront à l'honneur.

Ce sont messieurs Jacques Lacombe et Maxime Denommée qui seront à la tête de l'événement, le premier en dirigeant l'Orchestre du Conservatoire et le deuxième comme metteur en scène. Le programme comprendra des extraits de la très célèbre pièce de William Shakespeare dans une traduction de Normand Chaurette et Rebecca Déraspe et les Suites nos 1, 2 et de Serguëi Prokofiev. La distribution pour la portion théâtrale de la soirée est composée d'Igor Ovadis (Capulet), Isabelle Miquelon (Lady Capulet), Laurence Champagne (Juliette), Marie-Josée Bastien (La Nourrice), Philipe Thibault-Denis (Roméo), Gabriel Lemire (Tybalt), Lyndz Dentiste (Mercutio), Sébastien Rajotte (Frère Laurent) et Maxime Denommée (Paris).

Événement pour la pédagogie

Les profits engendrés par l'événement iront à la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Québec afin de soutenir les élèves des différents conservatoires par la mise en place de diverses bourses ainsi que la tenue d'événements pédagogiques comme des classes de maîtres. Tous les amateurs d'art peuvent ainsi se procurer un accès au spectacle pour seulement 45 $ ! Des reçus fiscaux sont évidemment disponibles.

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site web de la Place des Arts.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

