En 2021, les nouvelles constructions et les rénovations ont représenté plus de 38 milliards de dollars en Ontario





PICKERING, ON, le 14 déc. 2021 /CNW/ - L'Ontario continue de connaître une étroite croissance, alors que la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) a évalué plus de 86?680 nouvelles propriétés et améliorations aux propriétés existantes pour une valeur totale de 38 milliards de dollars. La valeur évaluée des 5,5 millions de propriétés de l'Ontario dépasse maintenant 3,04 mille milliards de dollars. Ces changements sont résumés dans les rôles annuels d'évaluation qui ont été présentés aux municipalités de l'Ontario aujourd'hui.

« En 2021, la SEFM a évalué près de 36?800 nouveaux logements, et plus de 11?300 unités de condominiums résidentiels d'une valeur évaluée à 25,81 milliards de dollars, a déclaré Nicole McNeill, Présidente et directrice générale. Quant aux propriétés non résidentielles, nous avons constaté la construction de 1?500 nouveaux bâtiments commerciaux et industriels dont la valeur totale est évaluée à 3,27 milliards de dollars. »

« Le dynamisme du commerce électronique s'est à nouveau illustré cette année; car nous avons continué d'observer une étroite croissance des secteurs de l'entreposage et de la logistique, a-t-elle ajouté. La SEFM a évalué 109 nouveaux entrepôts et 8 nouveaux centres de distribution d'une valeur totale de plus de 740 millions de dollars. »

En Ontario, plus de 60 % de la valeur des nouvelles propriétés se situe dans dix municipalités principales. Toronto s'est classée en premier, avec 10,71 milliards de dollars en nouvelles évaluations, en raison principalement des condominiums résidentiels qui ont représenté 58 % des nouvelles évaluations de la ville. À la deuxième place, on trouve Ottawa évaluée à 3,02 milliards de dollars, où, en contraste, les condominiums résidentiels ont représenté 11 % de sa nouvelle évaluation. Ensuite c'était Vaughan, évaluée à 2,02 milliards, Mississauga, à 1,64 milliard et Brampton, à 1,29 milliard.

Les centres urbains de l'Ontario n'étaient pas les seules municipalités à connaître une étroite croissance d'évaluation. Si l'on étudie les taux de croissance des petites municipalités (moins de 15?000 habitants), on constate que Muskoka Lakes arrive en tête des nouvelles constructions avec 185 millions de dollars en nouvelles évaluations, dont 75 % de propriétés saisonnières. Blue Mountain est évaluée à 144 millions de dollars, Middlesex Centre, à 76 millions de dollars, North Perth, à 74 millions de dollars, et Saugeen Shores, à 67 millions de dollars.

Les évaluations foncières pour les années d'imposition foncières 2022 et 2023, resteront basées sur les évaluations du 1er janvier 2016. Cela signifie que évaluation foncière demeure identique à l'année d'imposition 2021, sauf si vous avez apporté des modifications à votre propriété.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre document d'information sur les renvois des rôles de 2021.

Faits rapides

La SEFM remet chaque année un rôle d'évaluation aux municipalités et à la province de l' Ontario pour appuyer le calcul de l'impôt foncier et des impôts scolaires. Ces valeurs imposables sont utilisées par les municipalités pour répartir les taux d'impôt et non pas pour les déterminer.

Le gouvernement de l'Ontario a reporté la mise à jour de l'évaluation foncière provinciale en raison de la pandémie de COVID-19. Les évaluations foncières pour les années d'imposition foncière 2022 et 2023 resteront basées sur les valeurs imposables entièrement appliquées du 1er janvier 2016.

Lorsqu'elle détermine la valeur évaluée, la SEFM tient compte du montant pour lequel une propriété, dans son état actuel, aurait été vendue à la date fixe du 1er janvier, 2016.

janvier, 2016. La date fixe assure l'uniformité et l'équité pour chaque communauté, assurant que toutes les municipalités commençent au même point pour les décisions budgétaires comme les taux d'imposition foncières.

Au sujet de la SEFM

La Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM) est une société indépendante sans but lucratif financée par toutes les municipalités de l'Ontario et responsable envers la province, les municipalités et les contribuables fonciers par l'entremise de son Conseil d'administration composé de 13 membres. Notre rôle consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario conformément à la Loi sur l'évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de l'Ontario.

Nous sommes la plus importante agence d'évaluation en Amérique du Nord, et la deuxième au monde, chargée de l'évaluation et de la classification de plus de cinq millions de propriétés ayant une valeur estimée totale de trois mille milliards de dollars. Nos évaluations génèrent près de 30 milliards de dollars par année et constituent la base que les municipalités utilisent pour calculer les impôts fonciers nécessaires pour payer les services communautaires.

