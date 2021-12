Le gouvernement du Canada attribue des contrats pour la conception et la construction du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique, offrant des débouchés aux entreprises autochtones





Construction d'une infrastructure scientifique de calibre mondial pour faire avancer la science au service des Canadiens

MONCTON, NB, le 20 déc. 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada

Par l'entremise de Laboratoires Canada, le Gouvernement du Canada offre aux scientifiques du gouvernement fédéral d'excellentes installations favorisant l'innovation et la collaboration, afin qu'ils puissent poursuivre leurs travaux de recherche scientifique de pointe aujourd'hui et demain.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, au nom de l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, ont annoncé l'attribution d'un contrat de 23,6 millions de dollars à Diamond Schmitt Architects, pour la prestation de services d'architecture, ainsi que d'un contrat de 5,8 millions de dollars à Pomerleau, pour la gestion des premiers travaux liés au réaménagement du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique. La valeur du contrat de gestion de la construction devrait atteindre un peu plus de 300 millions de dollars, au fur et à mesure que les travaux supplémentaires progresseront, ce qui devrait permettre de créer et de maintenir au moins 200 emplois en appui à l'économie locale et avoisinante.

Les deux contrats comprennent des plans de participation des Autochtones qui permettront d'attribuer plus de 60 millions de dollars à des entreprises et à des communautés autochtones du Nouveau-Brunswick.

Le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique réunira des scientifiques fédéraux travaillant à protéger et à maintenir les écosystèmes aquatiques côtiers de l'Atlantique et regroupera des scientifiques de Pêches et Océans Canada, d'Environnement et Changement climatique Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du Conseil national de recherches du Canada. L'Agence spatiale canadienne sera également un partenaire virtuel.

La préparation du site et le travail de construction devraient commencer en 2022. Les travaux plus importants commenceront en 2023, et le projet devrait être terminé d'ici 2030.

Citations

«?Dans le cadre de la stratégie de Laboratoires Canada, le gouvernement renforce l'infrastructure scientifique fédérale partout au Canada. L'annonce d'aujourd'hui constitue un jalon important pour le projet du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique. Nous construisons une installation de pointe qui fera avancer la science dans la région pour les décennies à venir, et ce travail favorisera également des relations à long terme significatives avec nos partenaires autochtones.?»

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

«?Le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique fera de la région de Moncton une plaque tournante pour la recherche sur les écosystèmes aquatiques côtiers de l'Atlantique. Il créera également des emplois de qualité pour nos diplômés universitaires, qui pourront prendre part à des recherches significatives et immersives qui nous permettront de protéger nos océans, nos lacs, nos rivières et nos espèces aquatiques pour les générations futures. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cette annonce témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir des initiatives de recherche essentielles pour mieux gérer nos écosystèmes et à créer de bons emplois pour les collectivités côtières et du Canada atlantique, tout en faisant progresser le processus de réconciliation dans la région. Environ 60 millions de dollars seront versés aux entreprises et aux communautés autochtones du Nouveau-Brunswick dans le cadre de cet important projet, et nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration dans les années à venir. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Les faits en bref



Le gouvernement du Canada s'engage à augmenter la participation des entreprises autochtones aux activités d'approvisionnement du gouvernement fédéral en attribuant au moins 5 % des contrats fédéraux à des entreprises appartenant aux peuples autochtones ou dirigées par eux. Le gouvernement fédéral dépense environ 22 milliards de dollars par année; donc, si l'on atteint cet objectif, les entreprises autochtones pourront profiter de retombées économiques considérables.

s'engage à augmenter la participation des entreprises autochtones aux activités d'approvisionnement du gouvernement fédéral en attribuant au moins 5 % des contrats fédéraux à des entreprises appartenant aux peuples autochtones ou dirigées par eux. Le gouvernement fédéral dépense environ 22 milliards de dollars par année; donc, si l'on atteint cet objectif, les entreprises autochtones pourront profiter de retombées économiques considérables. Dans le cadre des plans de participation des Autochtones, les entreprises autochtones obtiendront des contrats d'une valeur égale à 7,5 % de la valeur totale des contrats pour les services préalables à l'architecture et 10 % du contrat de base total pour la gestion de la construction. Pour la phase de construction future du projet, on s'attend à ce qu'un plan de participation autochtone de 22 % soit réalisé, dépassant considérablement l'objectif de 5 % que s'est fixé le Gouvernement du Canada .

. Dans le cadre de partenariats formés avec les collectivités autochtones, les universités, l'industrie de la pêche, les organismes non gouvernementaux et les autres ministères fédéraux, des espaces d'interprétation sont en cours d'élaboration pour permettre aux futures générations de Canadiens et de Canadiennes de participer aux sciences de la mer et promouvoir la connaissance des océans.

Le projet du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique intégrera également des éléments autochtones dans le concept et le fonctionnement de l'installation grâce à une collaboration continue avec les partenaires autochtones du Nouveau-Brunswick.

Liens connexes

