Les trottinettes électriques de Neuron ont parcouru 1,2 million de kilomètres au Canada, un service bien accueilli par la communauté et dont bénéficient les municipalités

Le chef de file des opérateurs de trottinettes électriques, Neuron Mobility, annonce l'achèvement d'une première saison de conduite réussie au Canada. Les données sur les déplacements de fin d'année de l'entreprise révèlent une adhésion exceptionnelle au programme, les usagers de Neuron ayant parcouru plus de 1,2 million de kilomètres dans les municipalités participantes à l'échelle nationale en 2021.

Neuron a fait son entrée sur le marché canadien en mai 2021, devenant rapidement l'opérateur de trottinettes électriques ayant la croissance la plus rapide du pays après l'obtention de permis concurrentiels dans quatre municipalités, dont Ottawa, Calgary, Red Deer et Vernon. Depuis son lancement en début d'année, les trottinettes électriques de Neuron ont aidé des dizaines de milliers de citoyens et de touristes à se déplacer et à explorer ces municipalités.

Zachary Wang, PDG de Neuron Mobility, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir atteint plus de 1,2 million de kilomètres au Canada au cours de notre première saison seulement. Nos trottinettes électriques ont clairement un impact positif sur la réduction de la congestion et des émissions de carbone. La majorité des déplacements se soldent par un achat, ce qui donne un coup de pouce à l'économie locale. Les réactions à ce service ont été extrêmement positives. »

Ankush Karwal, directeur régional chez Neuron Mobility, a déclaré : « Alors que l'année touche à sa fin, nous tenons à remercier les municipalités canadiennes participantes pour leur confiance et leur soutien continus. Il a été très gratifiant de s'associer aux municipalités pour introduire de nouvelles technologies de pointe et des caractéristiques de sécurité qui leur permettent de mieux contrôler leurs programmes de trottinettes électriques. Nous sommes impatients de reprendre là où nous nous sommes arrêtés la saison prochaine. »

Une industrie de la micromobilité en pleine croissance au Canada

Au cours de la dernière année, de plus en plus de municipalités canadiennes ont adopté la micromobilité, en particulier les programmes de trottinettes électriques partagées. Dans tout le pays, les programmes de trottinettes électriques sont bien reçus en raison de leur impact positif sur l'environnement puisqu'ils réduisent les déplacements en voiture, entraînant ainsi une diminution de la congestion routière et des émissions de carbone. Les trottinettes électriques prolongent les réseaux de transport existants, offrant une option de transport alternatif sécuritaire, pratique et écologique, tant pour les déplacements quotidiens que pour les loisirs. Des études ont également montré que les trottinettes électriques contribuent à stimuler l'achat local en amenant davantage de personnes vers les petites entreprises et les centres touristiques.

Impacts économiques et environnementaux positifs

Les programmes de location de trottinettes électriques de Neuron aident à soutenir les entreprises locales, contribuant ainsi de manière mesurable aux efforts de relance économique locale à la suite de la pandémie. Selon les récents sondages réalisés par Neuron auprès de ses usagers dans ses quatre municipalités participantes, 80 % d'entre eux ont utilisé les trottinettes électriques Neuron pour visiter des entreprises locales et explorer la ville, tandis que 62 % ont effectué un achat auprès d'un commerce local lors de leur dernier voyage.

Dan Proulx, directeur général de la Chambre de commerce du Grand Vernon, a déclaré : « Il a été extrêmement excitant de voir comment les résidents et les visiteurs de Vernon ont adopté les trottinettes électriques de Neuron Mobility pour faire des achats, se déplacer ou explorer la communauté. Nous sommes impatients de voir les plans de Neuron se déployer pour 2022 et les avantages accrus que le réseau de trottinettes électriques apportera à Vernon et à l'économie. »

Peter Kaz, responsable marketing de l'association Downtown Vernon, a déclaré : « Nous avons constaté que les trottinettes électriques Neuron sont utilisées dans tout le centre-ville de Vernon depuis le début du programme. Bon nombre de nos commerces et services ont bénéficié d'un trafic accru grâce à ces moyens de transport écologiques. Découvrir notre territoire est devenu plus facile pour un nouveau groupe démographique. »

Reg Warkentin, directeur des politiques et des relations gouvernementales de la Chambre de commerce de Red Deer et du District, a déclaré : « L'introduction du programme de trottinettes électriques à Red Deer s'est avérée très bénéfique pour les entreprises locales, avec une nette augmentation des visiteurs au centre-ville et davantage d'achats effectués dans la région. Après une année et demie difficile pour les entreprises de notre communauté, nous sommes heureux de voir des signes de reprise grâce au rôle joué par les trottinettes électriques Neuron. Nous attendons avec impatience la prochaine saison de conduite ! »

Les sondages menés auprès des usagers de Neuron ont également révélé que les trottinettes électriques font sortir les Canadiens de leur voiture en grand nombre, soutenant ainsi les plans d'action environnementaux et climatiques dans toutes les régions. Dans les municipalités canadiennes, 46 % de tous les déplacements en trottinette électrique ont remplacé un trajet en voiture, ce qui a permis d'éviter environ 90 tonnes d'émissions de carbone.

Les opérations mondiales de Neuron, y compris le Canada, sont certifiées carboneutres, et la société a démontré son engagement à atteindre des émissions carboneutres d'ici 2040 en adhérant cette année à The Climate Pledge.

Les collectivités canadiennes adoptent une nouvelle solution de transport

La grande majorité (88 %) des usagers pensent que les trottinettes électriques ont eu un impact positif sur leur communauté, et les données sur les déplacements démontrent leur utilisation généralisée, les usagers de Neuron ayant parcouru plus de 1,2 million de kilomètres au cours de la saison 2021.

Dans toutes les municipalités, les programmes de trottinettes électriques partagées offrent une nouvelle solution de transport efficace, avec 44 % des usagers de Neuron utilisant des trottinettes électriques pour se rendre au travail, en plus des utilisations récréatives. Tout au long de la saison, Neuron a également fourni des milliers de laissez-passer gratuits aux professionnels de la santé et aux travailleurs de première ligne pour les aider à se rendre là où ils sont le plus utiles.

Leader mondial en matière de sécurité

Neuron est réputé pour l'importance qu'il accorde à la sécurité des conducteurs et des piétons et pour ses nombreuses innovations, notamment le système de contrôle par géorepérage et le système de verrouillage du casque contrôlé par une application. Les trottinettes électriques de la société sont équipées d'une série de dispositifs de sécurité de pointe. Parmi les autres innovations, citons une fonction de détection de basculement qui permet de détecter si une trottinette électrique a été laissée sur le côté et d'alerter les équipes d'exploitation pour qu'elles le repositionnent en toute sécurité ; un bouton d'urgence 911 qui peut détecter si un conducteur a fait une chute et l'aide à appeler les services d'urgence ; un système de guidage vocal pour éduquer et avertir les conducteurs sur la manière de rouler en toute sécurité ; et une fonction Suivez le guide qui permet aux conducteurs de partager leur trajet avec leurs amis et leur famille en temps réel, pour plus de sécurité et de tranquillité d'esprit.

En septembre, l'opérateur de trottinettes électriques, leader en matière de sécurité, a annoncé un partenariat national avec la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR), marquant ainsi une étape importante pour garantir que les programmes de trottinettes électriques partagées à travers le pays soient assortis d'une éducation rigoureuse des usagers. La FRBR collabore avec Neuron sur des campagnes et des activités visant à promouvoir la sécurité des usagers au Canada. En octobre, Neuron a lancé la première Semaine de sensibilisation au port du casque afin de sensibiliser les conducteurs à l'importance du port du casque. Tout au long de la saison 2021, l'équipe de Neuron a organisé de nombreux événements éducatifs ScootSafe dans différentes municipalités, s'adressant directement à des milliers de personnes sur les règles de conduite locales et les meilleures pratiques en matière de trottinette électrique.

L'année 2021 a vu des avancées technologiques et des innovations importantes en matière de sécurité, en plus des nombreuses premières mondiales et des innovations de pointe que Neuron a apportées au Canada dès le début. En août, Neuron a lancé un essai de bruit d'avertissement à Ottawa, le premier du genre au Canada, afin de tester l'impact d'un son toujours actif sur ses trottinettes électriques, qui avertit les piétons, en particulier ceux qui ont une perte de vision, qu'une trottinette électrique s'approche. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec la ville d'Ottawa et les principaux groupes d'accessibilité pour mener à bien cette consultation et déterminer les résultats pour l'avenir.

L'engagement de Neuron envers le leadership technologique s'est également traduit par le lancement d'un essai technologique mondial à Ottawa pour tester la nouvelle innovation de l'entreprise, le « cerveau intelligent » des trottinettes électriques, qui permettra à Neuron et aux municipalités qui gèrent des programmes de trottinettes électriques partagées d'exercer un contrôle sans précédent sur la façon dont les véhicules sont utilisés et garés. La nouvelle technologie permettra à Neuron de détecter et de contrôler la circulation sur les trottoirs, de fournir un géorepérage de haute précision et de désigner des emplacements de stationnement intelligents et précis, parmi de nombreuses autres fonctionnalités qui changeront la donne. L'essai est toujours en cours, et certaines fonctionnalités seront déployées sur l'ensemble de la flotte de Neuron au niveau international au cours des 12 prochains mois.

À propos de Neuron Mobility

Neuron, premier opérateur de trottinettes électriques en Australie et en Nouvelle-Zélande, se différencie en étant le meilleur partenaire des villes tout en étant à la pointe du marché en matière de sécurité et de durabilité des opérations. Fondée à Singapour en 2016, l'entreprise a introduit un nombre impressionnant de premières mondiales et d'innovations novatrices dans le secteur, notamment le remplacement de la batterie des trottinettes électriques, le géorepérage et les casques intégrés. Neuron opère dans 12 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment à Brisbane, Darwin, Adélaïde, Canberra, Townsville, Bundaberg, Auckland et Dunedin. L'entreprise s'est également lancée au Royaume-Uni au cours de l'année 2020 et en Corée du Sud en 2021. Neuron a annoncé son arrivée sur le marché canadien en mai 2021 et a depuis obtenu des licences d'exploitation à Ottawa, Calgary, Red Deer et Vernon.

Pour plus d'informations, visitez le site : https://www.rideneuron.com/fr

