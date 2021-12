Gupshup lance une solution de commerce basée sur WhatsApp pour permettre à toutes les entreprises d'avoir une vitrine mobile





Gupshup, le chef de file mondial de la messagerie conversationnelle, annonce le lancement d'une solution de commerce basée sur WhatsApp permettant à toute entreprise de créer une "vitrine" numérique sur WhatsApp. Les entreprises peuvent déployer des expériences conversationnelles à chaque étape du processus d'achat: pré-achat, achat, et post-achat. Sur la base de la capacité de commerce récemment lancée par WhatsApp, Gupshup peut aider une entreprise à gérer l'intégralité de l'expérience d'achat sur WhatsApp. Avec plus de deux milliards d'utilisateurs mensuels actifs dans 180 pays utilisant WhatsApp, il s'agit de la plateforme de commerce conversationnelle idéale pour les entreprises. Cette solution de commerce riche en fonctionnalités bénéficie également de la fonction 1-Click Bill Pay récemment lancée par Gupshup, qui permet aux entreprises de recevoir des paiements via WhatsApp et d'autres applications de messagerie.

Avec la solution de commerce basée sur WhatsApp de Gupshup, une entreprise peut créer un catalogue de produits sur WhatsApp, parler avec ses clients via des dialogueurs optimisés par IA pour découvrir les produits, les orienter vers la caisse et le paiement, et fournir une assistance 24/7 avec des dialogueurs et des agents en direct. Les nouveaux éléments interactifs comme les messages multiproduit permettent aux entreprises de présenter en toute simplicité leurs produits via le catalogue.

Ceci permet aux entreprises de présenter leurs offres par le biais d'une expérience structurée avec des images et des informations détaillées sur les produits. Les clients peuvent également ajouter leurs articles préférés à leur panier sur WhatsApp, interagir avec l'entreprise en temps réel, et effectuer le paiement via le lien 1-Click Bill Pay de Gupshup, le tout sans quitter la fenêtre de dialogue. De nombreuses entreprises ont déjà recours à WhatsApp pour les étapes de pré-achat et de post-achat, et avec les nouvelles fonctionnalités de commerce, elles peuvent désormais gérer l'intégralité de l'expérience d'achat pour les clients utilisant l'appli de messagerie la plus populaire au monde.

Quelques points intéressants à propos de WhatsApp for Business1:

Plus de 175 millions de personnes écrivent à un compte commercial sur WhatsApp quotidiennement 2

68 pour cent des utilisateurs disent que WhatsApp est la meilleure méthode pour contacter une entreprise 3

71 pour cent disent avoir confiance en une entreprise après avoir envoyé un message sur WhatsApp3

"Gupshup offre la plateforme de commerce conversationnelle la plus avancée, exhaustive et facile à utiliser du marché", déclare Gaurav Kachhawa, responsable produit, Gupshup. "Notre objectif est de permettre à chaque entreprise, petite ou grande, de lancer rapidement et simplement son activité commerciale via WhatsApp, et de tirer pleinement parti des fonctionnalités proposées pour transformer leurs opérations."

"En tant qu'un des premiers partenaires Fournisseur de solutions de WhatsApp, nous avons déjà aidé des milliers d'entreprises du monde entier à se lancer sur WhatsApp Business. Nos équipes de ventes et de solutions expérimentées, ainsi que notre réseau international de partenaires, aident les entreprises à accélérer leur transformation numérique", explique Ravi Sundararajan, responsable des opérations, Gupshup. "Nous observons une forte demande pour de nouvelles fonctionnalités de commerce, et les premiers résultats pour les entreprises sont prometteurs. Cela va certainement révolutionner la manière dont les entreprises font du commerce électronique."

Découvrez la solution de commerce basée sur WhatsApp de Gupshup

À propos de Gupshup

Gupshup favorise un plus grand engagement des clients grâce à la messagerie conversationnelle. Gupshup est la première plateforme de messagerie conversationnelle, prenant en charge plus de 6 milliards de messages par mois. Des milliers de petites et grandes entreprises dans les marchés émergents utilisent Gupshup pour créer des expériences conversationnelles dans les domaines du marketing, des ventes et de l'assistance. La plateforme de niveau opérateur de Gupshup offre une API de messagerie unique pour plus de 30 canaux, un éventail complet d'outils pour la création d'expériences conversationnelles dans tous les cas d'utilisation, et un réseau de partenariats sur les marchés émergents entre les canaux de messagerie, les fabricants d'appareils, les ISV et les opérateurs. Avec Gupshup, les entreprises ont intégré les conversations comme un élément de leur succès en matière d'engagement client. Gupshup est présent en Inde, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Afrique et aux États-Unis. Rendez-vous sur www.gupshup.io. Lancez une conversation avec le dialogueur Gupshup.

https://blog.whatsapp.com/two-billion-users-connecting-the-world-privately/?lang=en https://blog.whatsapp.com/shopping-payments-and-customer-service-on-whatsapp "Motivations and Mindsets in Messaging" par Sentient Decision Science (enquête demandée par Facebook réalisée auprès de 8 157 personnes utilisant Messenger, WhatsApp et/ou Instagram Direct au quotidien), âgées de 18 ans et plus, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Inde, en juin 2018.

