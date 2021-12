Fermes partagées : une pierre angulaire importante de la revitalisation rurale dans le port de libre-échange du Hainan





HAIKOU, Chine, 20 décembre 2021 /CNW/ - Des géants de la forêt garnissent les bordures des champs vallonnés animés par le chant des insectes et des oiseaux. Un ruisseau bouillonnant entraîne une roue à eau. Cette scène pastorale remontant aux temps anciens est désormais réintroduite de manière nouvelle et passionnante dans toute la Chine.

En 2017, la province insulaire méridionale du Hainan, avec ses avantages en matière de ressources agricoles tropicales et d'environnement écologique rural, a été la première au pays à proposer le développement de « fermes partagées », dans le but de stimuler la prospérité commune des zones rurales et des agriculteurs.

Dans le cadre de l'économie de partage moderne de la Chine, les fermes partagées favorisent l'utilisation des champs en jachère. Cette nouvelle approche de l'agriculture entraîne une intégration plus poussée de plusieurs industries, dont l'agriculture, le tourisme, l'éducation, la culture, les soins de santé et la recherche scientifique.

La création de fermes partagées a été une bénédiction pour la population locale. En plaçant ses terres en jachère et ses maisons vacantes sous gestion unifiée, celle-ci a réussi à augmenter ses revenus grâce à un emploi rémunéré, tout en étant en mesure de vendre ses produits agricoles locaux. Ceci a engendré une solution qui profite à toute l'économie du village.

Les habitants du village de Damao, à Sanya, profitent déjà des avantages de cette initiative : le revenu annuel par habitant des agriculteurs est passé de 8 620 CNY en 2017 à 21 500 CNY en 2020, et celui des agriculteurs du village de Youwen, à Danzhou, est passé de 13 000 CNY en 2019 à 21 000 CNY en 2020.

Par ailleurs, les fermes partagées donnent une plus grande valeur ajoutée aux produits locaux et permettent aux entreprises de réaliser une marge de profit plus importante. En combinant l'agriculture, la culture et les voyages, ces fermes sont en mesure de développer davantage de créneaux grâce à des modèles d'affaires « tourisme + » et « écologie + ».

Non seulement les fermes partagées améliorent directement la vie des populations rurales de la Chine, mais elles contribuent également à la renaissance et à la préservation du patrimoine culturel local. Pour les gouvernements locaux, les avantages cumulatifs des fermes partagées sont les bienvenus.

Avec le nombre croissant de fermes partagées, la voie vers la revitalisation rurale de la Chine devient de plus en plus évidente.

En novembre 2021, 200 fermes partagées ont été créées dans la province du Hainan. En 2020, les fermes ont reçu plus de 2,2 millions de visiteurs, ce qui représente un bénéfice d'exploitation direct de 850 millions de CNY et un profit de 160 millions de CNY.

Les 14 et 15 décembre, la ferme partagée de Damao, à Sanya, a été l'hôte de l'édition 2021 de la Shared Farm Conference, qui a attiré des experts, des universitaires et des entrepreneurs oeuvrant dans les domaines du développement rural et de l'agriculture. Les participants à la conférence ont abordé la question de l'utilisation du développement agricole partagé de haute qualité visant à stimuler la prospérité économique partagée des agriculteurs chinois et des régions rurales.

Les travaux d'exploration en matière de développement de fermes partagées réalisés au cours des cinq dernières années dans la province du Hainan ont démontré la viabilité de ce modèle de développement comme pierre angulaire importante de la revitalisation rurale à venir de la Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1712962/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1712963/image_2.jpg

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 08:38 et diffusé par :