Le Groupe AD Ports et Aqaba Development Corporation signent de multiples accords pour le développement du tourisme, du transport, des services logistiques et des infrastructures numériques

AD Ports Group, l'un des principaux acteurs en matière de commerce et de services logistiques, a renforcé son empreinte régionale en signant quatre accords stratégiques et un contrat de chefs de termes avec la Société de développement d'Aqaba qui permettra à AD Ports Group de soutenir le développement du tourisme, des services logistiques, du transport et des infrastructures numériques au sein d'Aqaba.

La cérémonie de signature s'est déroulée à Aqaba en Jordanie en présence de S.E. Nasser Shraideh, ministre de la Planification et de la Coopération internationale, représentant S.E. Dr Bisher Al Khasawneh, Premier Ministre de Jordanie ; S.E Dr Mohamad Al-Ississ, ministre des Finances ; S.E Ing. Khairy Amr, ministre de l'Investissement ; S.E. Dr. Nawaf Tall, Ministre d'État chargé du suivi et de la coordination du gouvernement ; S.E. Ing. Nayef Ahmad Bakheet, commissaire en chef, de l'Autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba, président de l'Aqaba Development Corporation ; et S.E Ahmed Ali Mohammed Al Baloushi, ambassadeur des Émirats Arabes Unis auprès du Royaume ; ainsi qu'un certain nombre de représentants des deux côtés. Les quatre accords stratégiques et l'accord sur les conditions générales ont été signés par Hussein Ali Alsafadi, PDG d'Aqaba Development Corporation, et le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, PDG du groupe AD Ports Group.

Les partenariats stratégiques impliquent le développement du terminal de croisière Marsa Zayed, et d'un système numérique avancé de de communauté portuaire, en plus d'un ensemble d'accords généraux pour explorer le développement et la modernisation d'un port polyvalent et de l'aéroport international Roi Hussein.

Accord foncier de Marsa Zayed

L'accord concerne l'aménagement d'un terrain d'une superficie de 1,2 million de m² dans la 1ère phase du développement de la zone de Marsa Zayed d'une valeur de 3,2 millions par AD Ports Group, qui comprendra un terminal de croisière, des projets touristiques, de loisirs, résidentiels et autres. Ce projet de développement est prévu pour positionner Aqaba comme une destination de choix sur la mer Rouge.

Accord de terminal de croisière

En vertu de cet accord, qui s'appuie sur un accord principal annoncé plus tôt dans année, AD Ports Group développera, gérera et exploitera un nouveau terminal de croisière à Aqaba, qui servira de passerelle pour les passagers visitant la mer Rouge.

Maqta Ayla, nouvelle coentreprise

Maqta Gateway, la branche numérique d'AD Ports Group, a signé un accord de coentreprise avec la Société de développement d'Aqaba pour établir "Maqta Ayla". Ce projet vise à développer et à exploiter un système avancé de communauté portuaire. Le système supervisera la communication entre le port d'Aqaba et les opérateurs des terminaux, ainsi qu'avec l'Autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba, l'Aqaba Development Corporation, la Commission maritime de Jordanie et d'autres parties prenantes au sein de l'écosystème du port. Le système devrait permettre de réaliser environ deux millions de transactions numériques par an, de générer des économies de temps et d'argent considérables pour les parties prenantes et les clients, de réduire les émissions de CO2 et de rationaliser les services.

Projet de développement et de modernisation d'un port polyvalent (Hot)

Selon le protocole d'accord, la Société de développement d'Aqaba et AD Ports Group coopèrent pour explorer le développement et la modernisation d'un port polyvalent doté d'installations de classe mondiale, notamment la manutention des navires roulier, des marchandises diverses, des céréales et du bétail.

L'accord du développement de l'aéroport international Roi-Hussein

L'accord témoignera la collaboration d'AD Ports Group avec la 'Aqaba Development Corporation sur le développement de l'aéroport international Roi-Hussein à Aqaba, pour permettre l'augmentation des volumes de tourisme national et international, en assurant un voyage confortable pour les passagers se déplaçant entre l'aéroport et le terminal de croisière d'Aqaba, tout en améliorant les services logistiques aériens et élargissant la connectivité du réseau aérien d'Aqaba.

S.E. Ing. Nayef Ahmad Bakheet, Commissaire en chef de l'Autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba, Président de la Société de développement d'Aqaba, a déclaré : "Nous avons trouvé un partenaire clé en AD Ports Group, qui possède la vision, l'expertise et la competance nécessaires pour développer des infrastructures portuaires, de croisière et numériques de classe mondiale".

"Les accords et le protocole d'accord relatifs au développement de Marsa Zayed et d'un terminal de croisière,la modernisation d'un port polyvalent, le développement de l'aéroport international Roi-Hussein et l'établissement de 'Maqta Ayla' pour les systèmes numériques, représentent un ajout important à notre efforts visant à développer la région d'Aqaba et à permettre à un nombre croissant de visiteurs de venir découvrir le Triangle d'or de la Jordanie, grâce à nos offres touristiques uniques de Wadi Rum, d'Aqaba et de l'ancienne ville de Petra", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, PDG du groupe, AD Ports Group, a souligné : "Cette alliance stratégique renforcera les efforts élargis déployés par les dirigeants d'Abou Dhabi pour stimuler le commerce et le tourisme avec nos voisins de la région et développer une infrastructure mondiale pour étendre notre portée mondiale.

Ces mégaprojets, représentent dans l'ensemble l'un des programmes intégrés de développement du transport, des services logistiques et du tourisme annoncés dans le Royaume hachémite de Jordanie ces dernières années.

"En collaborant avec nos partenaires de la Société de développement d'Aqaba, ces projets ambitieux élargiront considérablement les installations disponibles pour les voyageurs et les entreprises par voie maritime, terrestre et aérienne. Cela contribuera à son tour à développer les secteurs du commerce et du tourisme, tout en renforçant la position d'Aqaba en tant que centre régional majeur et à soutenir les plans de développement économique du royaume", a-t-il ajouté.

Hussein Alsafadi, PDG de la 'Aqaba Development a souligné l'importance de cette collaboration et de ce partenariat stratégique qui contribuera à créer des opportunités d'investissement et d'emploi, et favoriser le rôle d'Aqaba en tant que centre régional stratégique dans le commerce, les services logistiques et le transport maritime et aérien.

Abdulla Al Hameli, Directeur du Pôle Ville industrielles et Zone libre, chez AD Ports Group a indiqué : "Nous sommes ravis de nous associer à l'Autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba pour développer un territoire d'une superficie de 1,2 million de m² comprenant des projets de développement immobilier, des complexes résidentiels touristiques, des hôtels, des chalets, des centres commerciaux et des parcs d'attraction. Ce projet important contribue à rendre Aqaba une destination touristique et commerciale majeure dans la région.

Saif Al Mazrouei, Chef du Pôle des Ports, chez AD Ports Group, a souligné : "Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement du port d'Aqaba et du nouveau terminal de croisière, en nous appuyant sur notre expertise dans le secteur d'activité des croisières et sur notre expérience à fournir des services avancés à travers la chaîne d'approvisionnement.

"Nous sommes certains que cette coopération s'avérera bénéfique pour les deux parties, puisqu'elle combine le potentiel de croissance important d'Aqaba en tant que destination de croisières et hub régional sur la mer Rouge au leadership d'AD Ports Group en matière de fourniture de services et d'infrastructures avancés pour les croisiéristes et les cargos", a-t-il enchaîné.

De son côté, Dr. Noura Al Dhaheri, PDG de Maqta Gateway, Chef du Pôle numérique chez AD Ports Group, a déclaré : "Grâce à ces accords de partenariat, les secteurs de la croisière, des services logistiques et du transport maritime d'Aqaba devront accéder à une large gamme de technologies innovantes qui soutiennent des services optimisés par voie terrestre, maritime et aérienne. La numérisation introduira des gains d'efficacité importants et éliminera les risques confrontés par la chaîne d'approvisionnement, et ce grâce à une plateforme entièrement intégrée qui offre la meilleure expérience client possible".

Ing. Mohammad Al-Sakran, Directeur général, des transports et des services logistiques, chez l'Aqaba Development Corporation, a conclu : "Ce partenariat stratégique fera de l'Aqaba un acteur majeur dans la chaîne d'approvisionnement de la région. La transformation numérique résultant de ce partenariat créera également un nouvel écosystème qui renforcera la résilience du secteur maritime à Aqaba".

