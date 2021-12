HB Anvers annonce le lancement de Signum, la première marque de luxe fondée dans le métavers, avec le lancement de NFT





Signum établira la liaison entre le monde physique et le monde numérique dans l'industrie diamantaire

ANVERS, Belgique, 20 déc. 2021 /CNW/ - HB Antwerp, l'entreprise en démarrage diamantaire entrepreneuriale, est heureuse d'annoncer le lancement de Signum, la première marque de luxe créée par la nature et fondée dans le métavers.

Signum est une marque de diamants expérientielle destinée à une nouvelle génération de consommateurs de luxe qui valorisent l'expression de soi, la transparence et la durabilité. Signum tire parti de son modèle d'affaires unique et de sa technologie de chaîne de blocs pour lier la propriété physique et numérique des diamants en les fusionnant en une seule communauté. Signum vise à donner les moyens suivants à sa communauté :

être des co-créateurs et des concepteurs de diamants physiques polis et sculptés avec expertise à partir de diamants bruts naturels ;

investir dans des produits qui conserveront leur valeur au moyen de jetons non fongibles (NFT) ;

avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes en Afrique grâce aux investissements économiques et sociaux de Signum dans le pays d'origine de chaque diamant.

Pour célébrer la création de la marque et sa double origine à la fois numérique et physique, Signum a collaboré avec la communauté NFT Next Decade afin d'élaborer un premier lot limité de NFT inspiré par les diamants.

BunsLandxSignum est un lot limité de 12 NFT axé sur les diamants « métabruts ». Chaque NFT représente un diamant brut spécifique et reflète la composition unique de la pierre, ainsi que son potentiel de transformation future en multiples diamants « métapolis ». Les acheteurs auront accès aux futurs lots limités de NFT et se joindront à la communauté exclusive de BunsLand. Il est possible d'acheter ces NFT à l'adresse https://store.buns.land/ .

« Avec Signum, nous avons créé une nouvelle marque de diamants associant un produit imprégné de tradition à une approche non traditionnelle pour les consommateurs de demain. Nous considérons les diamants comme un art créé par la nature et façonné par la créativité et l'innovation », a déclaré Shai de Toledo, cofondateur de HB Anvers. « Grâce à la première édition des NFT BunsLandxSignum, nous offrons des possibilités d'investissement en libre accès dans les diamants bruts alors que nous entrons dans une nouvelle ère de produits de luxe. »

Selon Alexandre Frih, le fondateur de Next Decade, « dans un avenir proche, les gens consommeront de plus en plus de produits numériques et Signum est l'une des marques de luxe pionnières innovantes dans ce domaine appelé le métavers. Avec BunsLand, nous sommes honorés de permettre à Signum d'aborder cette ère numérique avec succès. »

À propos de Signum

Signum est une marque de luxe expérientielle qui lie la propriété physique et numérique des diamants. Signum donne aux consommateurs la possibilité de promouvoir la co-création d'un diamant sous la forme qui représente le mieux leur propre personne, en commençant par un diamant naturel brut. Grâce à son modèle d'affaires unique et à l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs, Signum supprime les limites, les conventions et des attentes imposées à ses clients dans le cadre de l'expérience traditionnelle d'achat de diamants et encourage plutôt la créativité afin d'assurer une véritable expérience personnalisable.

À propos de HB Antwerp

HB Antwerp est une société diamantaire basée à Anvers qui se concentre sur l'approvisionnement axé sur la technologie, ainsi que sur l'analyse, la coupe et le polissage des diamants. HB applique une méthodologie innovante conçue pour simplifier les complexités et les défis de la chaîne d'approvisionnement mondiale du diamant et améliorer la transparence. HB Anvers authentifie chaque étape de sa chaîne de valeur en s'appuyant ses propres technologies exclusives de chaîne de blocs et de traçabilité.

Personne-ressource : Margaux Donckier, margaux@hbantwerp.com

