SNC-Lavalin et ses partenaires obtiennent une prolongation de contrat pour le projet de conversion d'UF6 appauvri pour le département de l'Énergie des États-Unis





MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) est heureuse d'annoncer qu'Atkins Nuclear Secured Holdings Corporation, dans le cadre d'une coentreprise avec Westinghouse Government Services et Fluor Federal Services, a obtenu une prolongation de contrat de 14 mois pour poursuivre l'exploitation des installations de conversion d'hexafluorure d'uranium appauvri (UF6 appauvri) aux usines de diffusion gazeuse du département de l'Énergie des États-Unis de Paducah, au Kentucky, et de Portsmouth, en Ohio.

« Le domaine nucléaire est l'une des principales activités de SNC-Lavalin. Nous croyons qu'il s'agit d'une occasion de stimuler la croissance du secteur aux États-Unis en renforçant notre position sur le marché de la gestion des déchets nucléaires, » a déclaré Ian L. Edwards, Président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

La coentreprise dirigée par Atkins continuera de fournir des services à l'appui du projet d'UF6 appauvri, évalué à 153,5 millions de dollars américains. Dans le cadre de ce projet, le stock d'UF6 appauvri du département de l'Énergie des États-Unis est converti en une forme d'oxyde d'uranium aux fins d'élimination. Les partenaires géreront et exploiteront les deux installations de conversion d'uranium et géreront les stocks d'UF6 appauvri de plus de 60 000 cylindres (catégories de danger 3 et 2, respectivement). Le projet traite les stocks d'UF6 appauvri au moyen de technologies établies de conversion d'uranium en une forme d'oxyde.

« Les opérations de production de produits chimiques nucléaires réalisées dans ces centrales transforment ces déchets en vue de leur réutilisation commerciale et font appel aux compétences de nos entreprises membres », a déclaré Tom Jouvanis, Président, Atkins Nuclear Secured.

« Peu importe où nos clients se trouvent dans leur parcours ou la complexité des défis, nous leur offrons des solutions complètes, en utilisant une approche collaborative pour assurer une prestation harmonieuse et en temps opportun, a déclaré Sandy Taylor, Président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Notre équipe est déterminée à continuer de gérer et d'exploiter les installations de conversion selon une approche rigoureuse et disciplinée en matière de sécurité et d'amélioration. »

Atkins Nuclear Secured Holdings Corporation est une unité d'exploitation au sein du secteur Énergie nucléaire mondial de SNC-Lavalin. Elle vise le marché de l'administration fédérale américaine. Spécialisée dans les exploitations nucléaires, la conception de processus d'ingénierie, la gestion de déchets, la caractérisation, le transport, l'élimination et les technologies relatives aux déchets à haute activité, Nuclear Secured est l'un des partenaires de l'équipe responsable du contrat de gestion des réservoirs de stockage et de la Central Plateau Cleanup Company à Hanford. Elle dirige également les équipes de gestion des Laboratoires Nucléaires Canadiens en Ontario, et gère le projet U-233 à Oak Ridge, au Tennessee. Atkins Nuclear Secured réalise pour les gouvernements fédéraux des projets techniquement complexes et à haut degré de risque, et cela de manière totalement sécuritaire.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, technologie et données afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. D'autres nouvelles et renseignements sont accessibles sur le site snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 20 décembre 2021 à 07:45 et diffusé par :