La bière et le vin sont maintenant disponibles pour le ramassage sur le trottoir avec PC Express dans certains magasins de l'Ontario

PC ExpressMC offre aux clients le cadeau de la commodité pour les Fêtes

BRAMPTON, ON, le 20 déc. 2021 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, dans certains magasins LoblawsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Votre Épicier IndépendantMD, ZehrsMD, FortinosMD et No FrillsMD de l'Ontario, les clients peuvent se procurer de la bière et du vin avec leur commande d'épicerie en ligne PC ExpressMC. L'initiative est un autre exemple de la façon dont les épiceries de la bannière LoblawMD et PC ExpressMC rendent le magasinage d'épicerie plus pratique pour les clients.

« Se préparer pour les Fêtes peut être assez exigeant, et ajouter plusieurs arrêts pour l'épicerie, la bière et le vin n'aide pas », a déclaré Rohit Sriram, Vice-président et directeur général de l'épicerie en ligne pour Les Compagnies Loblaw Limitée. « Ce service de guichet unique aidera les clients à passer moins de temps entre les magasins et plus de temps à faire ce qui compte le plus pour la période des Fêtes. »

Le service est le résultat d'un récent changement de réglementation provinciale et il est offert pour les commandes à ramasser uniquement dans 152 magasins de l'Ontario de diverses bannières, dont LoblawsMD, Real Canadian SuperstoreMD, Votre Épicier IndépendantMD, ZehrsMD, FortinosMD et No FrillsMD (vérifiez les détails et la disponibilité dans votre magasin local). Les clients doivent être âgés d'au moins 19 ans pour acheter de l'alcool sur le site; une pièce d'identité sera requise au moment du ramassage, et les collègues qui apportent des commandes aux clients seront certifiés Smart Serve.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 190 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

