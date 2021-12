Jämtkraft retient Hansen pour ses opérations de courtage





Hansen Technologies (ASX:HSN) a le plaisir d'annoncer un nouvel accord avec Jämtkraft, un chef de file des services publics en Suède. Dans le cadre de cet accord, Jämtkraft a retenu Hansen Trade pour la gestion de ses opérations de courtage du jour d'avant, et pour le suivi de ses positions à court terme. Jämtkraft intègre la famille de plus de 600 clients internationaux de Hansen.

La solution Day-Ahead Trading de Hansen Trade rationalise le processus quotidien d'adjudication de Jämtkraft, maintient ses structures d'ordre et gère automatiquement les résultats de courtage un jour avant. La solution Day-Ahead Trading permet de marquer des configurations d'ordre à des actifs spécifiques, ce qui signifie qu'elle peut ventiler les résultats de courtage au niveau du portefeuille, et jusqu'au niveau des actifs individuels, si nécessaire. En tant que service SaaS, la solution Day-Ahead Trading de Hansen Trade se conforme aux évolutions du marché et est connectée à la nouvelle plateforme d'enchères de Nord Pool, qui sera opérationnelle dans les pays nordiques début 2022.

La solution Position Visualisation de Hansen Trade permet à Jämtkraft de surveiller et d'analyser les positions à court terme en temps réel. Citons comme exemple la cause profonde des écarts de volumes. L'opérateur peut visualiser la position de l'écart total à un niveau prix-zone, y compris avec un masquage couleur pour des valeurs exceptionnellement élevées ou basses. La solution Position Visualisation permet à l'opérateur d'approfondir au niveau du portefeuille (comme le type de production), du sub-portefeuille (actifs hydroélectriques dans la même rivière) et même de l'actif lui-même, afin d'examiner les raisons d'une valeur exceptionnelle au niveau supérieur.

Andreas Wiklander, responsable des opérations, Jämtkraft: "Avec Hansen Trade, nous pouvons moderniser nos opérations quotidiennes de courtage, tout en ayant une visibilité accrue sur nos positions. Chez Jämtkraft, nous avons été impressionnés par la démonstration des fonctionnalités de Hansen Trade, ainsi que par l'écho positif reçu par la solution de la part de plusieurs sociétés énergétiques dans la région. Cette collaboration est un catalyseur vital pour les opérations de courtage courantes, et nous sommes absolument convaincus que Hansen Trade est la réponse permettant de relever nos défis."

Scott Weir, président régional, EMEA, Hansen Technologies: "Nous continuons d'observer une augmentation majeure du déploiement de Hansen Trade dans la région nordique. Ce nouvel accord avec Jämtkraft, en plus du solide soutien de la part de nos autres clients dans la région, témoigne de la force de Hansen et de nos solutions pour résoudre les complexités de l'ère numérique."

Le choix de Jämtkraft pour la solution Hansen Trade fait suite à d'autres récents accords avec Fortum, Power-Deriva et Tampereen Sähkölaitos. Exécuté en tant que solution SaaS nuagique modulaire, Hansen Trade répond parfaitement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité d'un marché du courtage énergétique en pleine évolution.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 600 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser leurs données clients et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

À propos de Jämtkraft

Jämtkraft AB est une société de services publics basée à Jämtland, en Suède, détenue par les municipalités d'Åre, Krokom et Östersund. Jämtkraft AB se spécialise dans la production, la distribution et la vente d'électricité à des clients résidentiels et commerciaux dans toute la Suède. Le chauffage urbain renouvelable fait également partie de son portefeuille. Jämtkraft AB accorde de longue date la priorité à la durabilité et à un mode de vie intelligent en termes d'environnement, dans le cadre d'une activité pérenne.

