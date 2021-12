Les membres Prime à Yellowknife et Whitehorse recevront leurs colis plus vite, une nouvelle preuve des efforts d'Amazon Canada pour améliorer l'accès des collectivités du Nord à des produits





TORONTO, le 20 déc. 2021 /CNW/ - Amazon Canada a fait part aujourd'hui de son engagement à raccourcir les délais des livraisons à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, et à Yellowknife, au Yukon, offrant ainsi aux membres Prime de ces deux collectivités nordiques un accès rapide à des articles essentiels de tous les jours. Dès maintenant, les clients d'Amazon à Yellowknife et Whitehorse recevront leurs colis dans un délai moyen de cinq jours, comparativement à des délais de 10 à 12 jours auparavant, juste à temps pour la période des Fêtes.

«?Amazon fournit aux habitants de Yellowknife et de Whitehorse des articles abordables et des produits de tous les jours depuis des années?», a déclaré Adam Baker, vice-président aux services de transport mondial chez Amazon. «?Nous sommes extrêmement fiers d'offrir des livraisons plus rapides à nos membres Prime et d'intensifier nos efforts pour améliorer l'accès des collectivités du Nord à des produits, qu'elles peuvent se procurer au même prix que dans le sud du pays.?»

Amazon investit depuis longtemps dans l'expansion de ses services afin d'offrir des délais de livraison plus courts aux clients qui résident dans des régions éloignées. En 2020, l'entreprise s'est associée à Canada North, une compagnie aérienne détenue exclusivement par des Inuits, afin de réduire les délais de livraison pour les membres Prime d'Iqaluit, au Nunavut, permettant ainsi aux clients de cette région de recevoir leurs colis dans un délai de trois à cinq jours, comparativement à 15 à 20 jours auparavant.

Depuis 2003, Amazon.ca offre un espace de vente virtuel aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent toucher des millions de clients, renforcer la présence de leur marque et croître. Grâce aux délais de livraison raccourcis de l'entreprise à Yellowknife et Whitehorse, les entreprises locales qui vendent actuellement leurs produits sur Amazon pourront accéder à leurs stocks et servir leurs clients plus rapidement. Cette amélioration aidera également les petites entreprises locales à obtenir en temps voulu les biens dont elles ont besoin.

