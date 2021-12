/R E P R I S E -- Annonce importante du ministre LeBlanc et de la ministre Petitpas Taylor concernant le Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique au Nouveau?Brunswick/





GATINEAU, QC, le 17 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, annonceront ensemble, au nom de l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, la prochaine étape importante du projet du Centre d'entreprise des sciences de l'Atlantique à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Date : 20 décembre 2021

Heure : 11 h (heure de l'Atlantique)

Les médias sont invités à écouter l'événement et à participer à une période de questions par téléconférence. Leurs représentants sont priés de s'inscrire à l'avance et d'obtenir les numéros à composer en communiquant avec Brandon Giordani, à brandon.giordani@pwgsc-tpsgc.gc.ca ou au 902-403-6275.

