Sungrow fait sensation en France avec ses dernières innovations de produits





MONTPELLIER, France, le 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors du Forum européen des énergies renouvelables EnerGaia qui s'est tenu les 08 & 09 décembre en France , Sungrow, leader mondial des solutions d'onduleurs pour les énergies renouvelables, a présenté son panel de solutions PV et de stockage d'énergie à la pointe de la technologie. Sungrow renforce ainsi son engagement en faveur des énergies renouvelables et étend sa présence sur le marché solaire en Europe occidentale.

La France bénéficie de l'un des climats les plus ensoleillés d'Europe et dispose d'un fort potentiel pour produire cette source d'énergie sans carbone. La Programmation Pluriannuelle de l' Énergie française vise à doubler la capacité de production d'énergies renouvelables pour atteindre 113 GW d'ici 2028, ce qui devrait permettre d'atteindre l'objectif ultime de neutralité climatique à l'horizon 2050, tout en garantissant l'indépendance énergétique de la France.

Le segment des installations de grande envergure est l'un des principaux moteurs du marché solaire français. Le nouvel onduleur de chaîne 1500V SG350HX de Sungrow, conçu pour ce type même d'installation, a fait la une de l'industrie locale car il a ouvert une nouvelle ère d'onduleurs de chaîne dépassant les 300 kW. Il présente une puissance de sortie maximale de 352 kW et est résolument compatible avec les modules bifaciaux à haut rendement de grand format 182 mm/210 mm. En outre, il prend en charge une conception à un seul grand bloc et supporte un rapport DC/AC considérable allant jusqu'à 1,8, une solution idéale pour des rendements plus élevés. Avec une richesse de fonctionnalités et une innovation inégalées, il garantit un retour sur investissement incomparable pour les parties prenantes tout en assurant la compatibilité et la sécurité. Parmi les autres solutions de Sungrow présentées pour les installations de grandes envergure, citons le SG125HX et le classique SG250HX.

Sungrow a exposé les onduleurs de chaîne 33-110 kW, optimisés pour le secteur commercial et industriel. Ils sont résistants aux conditions difficiles des différentes toitures et sont équipés d'une protection IP66 et d'une classe de corrosion C5. Ils sont généralement accessibles via les canaux de distribution plus larges de l'entreprise.

Le stockage est également devenu une composante régulière des appels d'offres du gouvernement français puisque c'est la solution idéale pour faire face à la volatilité du pompage des énergies renouvelables. Ainsi, Sungrow a présenté sa dernière solution de système de stockage d'énergie à refroidissement liquide qui réduit les dépenses d'investissement et d'exploitation grâce à sa conception pré-assemblée et facile à installer. En outre, l'environnement de travail plus efficace des cellules réduit considérablement la perte de capacité. Grâce au convertisseur DC/DC modulaire, le rack de batteries peut être entièrement chargé et déchargé. De plus, le système est optimisé en termes de sécurité grâce à sa conception anti-fuite et à un système d'extinction liquide intégré.

La société a fait sa première entrée sur le marché français en 2018 et a constitué une équipe locale professionnelle offrant un service réactif. « La France est un marché vital pour Sungrow afin de développer son activité mondiale ; Sungrow intensifie ses efforts pour soutenir les ambitions locales de décarbonisation et les demandes croissantes. » a commenté Eric Magistrello, General Manager Sungrow Power France. « Les innovations techniques sont le coeur de Sungrow, nous continuerons à travailler de manière pragmatique pour construire les solutions produits du futur, dans le solaire comme dans le stockage. » a-t-il ajouté.

