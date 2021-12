Hyundai Mobis présentera une mobilité métaverse au CES 2022





Les fournisseurs mondiaux de technologies de mobilité de premier plan dévoileront pour la première fois les mises à jour de leur concept de mobilité partagée, « M.Vision POP » et « M.Vision 2GO »

Les participants auront la possibilité de créer un avatar et de découvrir divers concepts de mobilité développés par Hyundai Mobis dans le métaverse

Hyundai Mobis présentera 20 technologies prêtes pour les commandes mondiales et une exposition numérique en ligne

SEOUL, Corée du Sud et LAS VEGAS, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Hyundai MOBIS (KRX:012330), l'un des plus grands leaders mondiaux de la technologie automobile, présentera sa vision de la mobilité écologique dans le monde réel et virtuel au CES 2022 à Las Vegas, Nevada, du 5 au 8 janvier.

Les véhicules-concept de mobilité partagée M.Vision POP et M.Vision 2GO combinent la technologie du module d'angle électronique pour une rotation à 90 degrés des quatre roues et un stationnement parallèle plus facile, une lampe de communication sur la grille avant qui engage les piétons à proximité pour une mobilité autonome plus sûre. M.Vision POP, un véhicule électrique alimenté par batterie, et M.Vision 2GO, un véhicule électrique alimenté par pile à combustible, seront exposés sur le stand Hyundai Mobis situé dans le West Hall du Las Vegas Convention Center sur le stand 5343.

Les participants au CES pourront également découvrir les véhicules-concept M.Vision POP et M.Vision 2GO des leaders technologiques dans le métaverse. Les visiteurs de l'exposition peuvent créer un avatar personnalisé, télécharger l'avatar sur M. Vision Town, l'espace métavers de Hyundai Mobis, et « tester » les capacités de chaque véhicule-concept.

« Nous avons conçu une exposition qui démontre les avancées et les capacités d'innovation de Hyundai Mobis grâce à la puissance du métaverse en accélération », a déclaré le vice-président de la communication, Jin-ho Park. « Les clients du monde entier pourront expérimenter diverses technologies pour un avenir de mobilité respectueux de l'environnement. »

Hyundai Mobis viendra au CES 2022 prêt à faire des affaires, avec l'intention d'héberger un stand privé qui présentera 20 nouveaux produits disponibles pour les commandes mondiales, y compris le poste de conduite intégré, l'infodivertissement embarqué (IVI), l'affichage tête haute (HUD), l'électrification , et les technologies des lampes. Hyundai MOBIS accueillera également une exposition en ligne pour les visiteurs qui prévoient d'assister virtuellement au CES. À partir du 4 janvier, les participants virtuels peuvent visiterhttp://business.mobis.co.kr/kr/virtualshowroom et participer à l'exposition en ligne.

À propos de Hyundai MOBIS

Hyundai Mobis est le numéro 7 mondial de l'équipement automobile mondial, avec un chiffre d'affaires annuel de près de 26,70 milliards d'euros (30 milliards de dollars US). La société a été fondée en 1977 et a son siège à Séoul, en Corée.

Hyundai Mobis vise à devenir un partenaire technologique à vie pour les véhicules et les personnes. La société possède une expertise exceptionnelle dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les calculateurs et le développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile.

Hyundai Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes dans le monde. Avec son siège de R&D en Corée, Mobis exploite 4 centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site à l'adresse http://mobis.co.kr/

