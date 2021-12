HONOR se réunit avec des amis pour célébrer ses réalisations de l'année 2021





La marque lance une nouvelle vidéo soulignant les réalisations de 2021 et annonce le lancement d'un nouveau produit

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- HONOR, un important fournisseur mondial d'appareils intelligents, a célébré aujourd'hui une étape importante pour la marque ? la réussite de sa première année en tant que marque technologique de pointe mondiale. Avec plus de 180 millions d'amis et de partenaires de l'industrie, HONOR est revenue sur son parcours et ses réalisations en 2021.

« Grâce au soutien de nos amis et partenaires au cours de la dernière année, HONOR a pu tenir sa promesse d'aider les consommateurs à aller plus loin et d'étendre notre marque pour fournir une technologie accessible et de qualité supérieure à un plus large éventail d'utilisateurs », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd. « Je suis si fier des innovations industrielles que nous avons portées. Elles sont véritablement le fruit du dévouement et de la passion de mes collègues et des collaborations avec nos principaux partenaires de la chaîne mondiale. Ce fut vraiment formidable de voir comment nous façonnons ensemble un avenir commun. »

Devenir une marque technologique emblématique à l'échelle internationale

L'une des principales priorités de HONOR dans sa transformation en une marque technologique mondiale est de créer un nouveau monde intelligent pour tous, en introduisant en permanence de nouvelles innovations et en donnant aux utilisateurs les moyens de se connecter.

L'introduction de la technologie des réseaux de communication 5G et 6G a permis d'accroître considérablement la quantité d'informations pouvant être transmises. La puissance de traitement de l'IA a fourni des possibilités illimitées à l'imagination, ouvrant une nouvelle ère d'interconnectivité et rendant possible l'intégration du monde physique et du monde virtuel pour tous. Pour soutenir la création d'un monde intelligent pour tous, HONOR a présenté sa « collaboration multi-écrans HONOR » en 2021, mettant en avant la technologie pour une variété de scénarios d'utilisation, et intégrant la stratégie 1+8+N de HONOR. Les puissantes capacités d'interconnectivité permettent aux smartphones, ordinateurs portables, tablettes, montres, écouteurs, écrans intelligents et autres appareils intelligents de HONOR de se connecter de manière transparente pour soutenir le flux continu d'un plus grand nombre de services en aval.

En outre, HONOR a passé l'année écoulée à développer des collaborations stratégiques avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement mondiale et a établi plus de 30 partenariats avec des fournisseurs de premier plan, notamment AMD, Intel, MediaTek, Microsoft et Qualcomm. HONOR a lancé le MagicBook 16 à la fin du mois de septembre. Il sera mis à niveau vers le nouveau Microsoft Windows 11 à partir de décembre. Il permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs flux de travail et d'améliorer leur productivité grâce à une fonction de collaboration multi-écrans qui projette les fichiers et l'écran du smartphone sur l'ordinateur portable. À l'horizon 2022, HONOR poursuivra son périple vers la création d'un nouveau monde intelligent pour tous à travers le lancement de nouveaux produits innovants, dotés de fonctionnalités révolutionnaires.

Lancement de produits novateurs pour un plus large éventail de consommateurs

HONOR a présenté son premier produit mondial en 2021 avec le lancement de HONOR 50 à la fin du mois d'octobre. Le HONOR 50 est équipé du système GMS et est le premier smartphone à être doté de la plateforme mobile SnapdragonTM 778G de Qualcomm. De plus, son design époustouflant et ses capacités de vlogging innovantes constituent une référence pour les smartphones de cette catégorie. Avec le lancement du HONOR 50, HONOR a pu se faire connaître dans plus de 40 pays à travers le monde avec le soutien d'un réseau de distribution mondial puissant comprenant des détaillants et des opérateurs de haut niveau tels qu'Amazon, Esprinet, Fnac, Orange, Telcel, Telefonica et Vodafone, ainsi que des magasins appartenant à HONOR en Russie, en Malaisie et au Pérou.

« Grâce à des canaux en ligne et hors ligne, nous avons été en mesure d'élargir notre offre à encore plus de consommateurs », a déclaré George Zhao. « Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos partenaires du commerce de détail et des transporteurs du monde entier, et nous avons hâte de présenter plus de produits ensemble en 2022. Et, avant de dire au revoir à 2021, j'ai le grand plaisir de vous faire part aujourd'hui d'une dernière annonce de lancement de produit. Notre série X, très populaire, est sur le point de s'agrandir : le HONOR X30 sera en effet lancé ce mois-ci, en Chine. »

Doté d'un écran immersif de 120 Hz, le HONOR X30 dispose d'un écran de 6,81 pouces avec des cadres latéraux super étroits de 1,05 mm. À l'intérieur, il est livré avec une batterie de 4 800 mAh pour une productivité toute la journée, et est plus léger et plus mince que la dernière génération, ne pesant que 189 g et ne mesurant que 8,05 mm. Propulsé par la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G, le HONOR X30 est doté d'un processeur de 15 % et d'un GPU Boost de 30 % par rapport à la version précédente. Disponible à partir du 16 décembre, le HONOR X30 sera vendu à partir de 1 499 RMB.

Pour célébrer les réalisations de la marque en 2021, HONOR a créé une courte vidéo de son parcours pour ses amis et partenaires : hihonor.com .

Honorer la résilience, la positivité et la créativité de la communauté mondiale

Depuis de nombreuses années, HONOR soutient et inspire les talents mondiaux du design pour explorer les territoires à l'intersection de l'art et de la technologie. La marque a organisé récemment son concours mondial de design HONOR Talents 2021, un concours mondial qui reconnaît la créativité et les contributions artistiques exceptionnelles de designers du monde entier. Le concours a reçu 5 000 soumissions de créateurs d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, et a montré comment l'art et la technologie peuvent fusionner pour créer de véritables chefs-d'oeuvre.

En outre, la marque a continué de décerner ses prix très attendus, les HONOR Magic Moments Awards, dans le cadre d'un concours qui invite chacun à explorer la beauté du monde qui nous entoure par la photographie et la vidéographie sur smartphone. Une plateforme d'échange mondial permet également aux photographes enthousiastes de partager leurs compétences. En seulement 70 jours, plus de 200 000 images ont été soumises dans le cadre des huit thèmes du concours.

Et alors que HONOR célèbre les défis surmontés et les percées dans l'industrie de cette année, la marque a voulu rendre un hommage appuyé aux citoyens du monde qui sont de véritables sources d'inspiration et ont triomphé face à l'adversité, malgré une année 2021 difficile. La marque a dévoilé sa vidéo HONOR Your Smile. Ce film célèbre la résilience dont les hommes et femmes du monde entier ont su faire preuve au cours de l'année et rappelle la joie qu'un simple sourire peut apporter à la vie de chacun. La vidéo HONOR Your Smile peut être visionnée sur hihonor.com .

