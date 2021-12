Fondaction suspend l'acceptation des cotisations par versement unique





MONTRÉAL, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À compter de ce matin, à 00 h 01, et jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2022, Fondaction suspend l'acceptation des souscriptions d'actions par versement unique. D'ici là, il est toujours possible de faire une nouvelle cotisation par versement périodique ou par retenue sur le salaire.

À noter que bien que les cotisations par versement unique soit actuellement suspendues, Fondaction est le seul fonds de travailleurs à poursuivre l'acceptation de nouvelles demandes de cotisation par versement périodique, pour un maximum de 416,67 $ par mois.

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'épargne systématique par versement périodique sont invitées à consulter le site de Fondaction à l'adresse fondaction.com/versement-periodique . Notez que pour bénéficier de la retenue sur le salaire, le salarié doit demander à son employeur de l'y inscrire.

Fondaction gère le niveau de ses émissions d'actions afin de faciliter l'épargne-retraite pour un nombre croissant de Québécoises et Québécois dans le respect de sa capacité opérationnelle.

La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus au fondaction.com/prospectus .

À propos de Fondaction

Précurseur en finance durable depuis 25 ans, Fondaction rassemble les personnes qui se mobilisent pour la transformation positive de la société, en agissant pour rendre l'économie québécoise plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 2,96 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn .

