Chengdu remporte l'appel d'offres lancé pour l'organisation de la 79ème édition de la World Science Fiction Convention (la Worldcon 2023)





Chengdu, en Chine, a remporté l'appel d'offre à la DisCon III, lors de la Worldcon 2021 à Washington DC, le 18 décembre 2021 (heure de Beijing) pour accueillir la 79ème édition de la World Science Fiction Convention (la Worldcon 2023). Les deux autres soumissionnaires étaient Memphis, USA et Winnipeg, Canada, mais Memphis s'est retiré avant le vote final.

La Worldcon est le principal événement culturel en matière de science-fiction dans le monde. C'est au cours de cet événement que le prix Hugo, surnommé par les fans de science-fiction le « prix Nobel du cercle de la science-fiction », est décerné pour récompenser les plus grandes oeuvres de science-fiction et de fantasy de l'année.

En tant que vainqueur de l'appel d'offres, Chengdu sera la première ville de Chine, et la deuxième d'Asie, à accueillir la Worldcon. Une vague d'enthousiasme pour la science-fiction balaye la Chine depuis ces dernières années, plus particulièrement après que Liu Cixin soit devenu le tout premier lauréat chinois du prix Hugo pour son roman de science-fiction Le problème à trois corps en 2015. En 2019, The Wandering Earth, un film adapté d'un extrait du roman Le problème à trois corps, a rapporté 699,8 millions de dollars depuis sa sortie, ouvrant la voie à un nouveau chapitre des films de science-fiction chinois.

En Chine, Chengdu est considérée comme la capitale de la science et de la science-fiction et la Mecque de tous les fans de science-fiction du pays, car elle est le siège du magazine Science Fiction World, le magazine de science et de science-fiction le plus vendu au monde. C'est dans ce magazine que Le problème à trois corps de Liu Cixin a été publié en épisodes pour la première fois.

« Au cours des quatre dernières décennies, Chengdu a produit des générations d'écrivains et de fans de science et de science-fiction. De nombreux groupes de science et de science-fiction ont organisé dans cette ville diverses activités palpitantes de science et de science-fiction. Aujourd'hui, Chengdu se réjouit d'accueillir les fans de science-fiction du monde entier », a déclaré la Chengdu Science Fiction Society (CSFS) en déposant sa candidature à la Worldcon.

La Worldcon 2023 se tiendra du 16 au 20 août 2023 au Chengdu Century City New International Convention & Exhibition Center. Le site compte 17 salles sur une superficie totale de 120 000 m².

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2021 à 20:55 et diffusé par :