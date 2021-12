Le DJ Superstar David Guetta organise un concert au Louvre Abu Dhabi pour le Nouvel An





PARIS, 19 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le DJ et producteur de renommée mondiale David Guetta et le Louvre Abu Dhabi s'associent pour offrir un concert incroyable qui réunira et enthousiasmera les gens du monde entier.

Les fans du monde entier pourront par la suite regarder le spectacle en ligne le 1er janvier 2022 à minuit GST, heure du Golfe (le 31 décembre 2021 à 21.00, heure d'Europe Centrale et à 15.00, heure d'Europe de l'Est).

David Guetta se produira sur une scène flottante spécialement construite pour l'occasion dans les eaux entourant le Louvre Abu Dhabi, avec pour toile de fond l'architecture emblématique du musée. Le concert associera la musique avec un jeu de lumières digne d'un véritable show international et intégrera des projections d'oeuvres des collections du Louvre Abu Dhabi.

Manuel Rabaté, Directeur du Louvre Abu Dhabi, ajoute à propos de cette collaboration: « Nous sommes ravis de collaborer avec David Guetta, une icône mondiale de la musique, qui a choisi le Louvre Abu Dhabi, le musée et ses collections, symbole du rapprochement des cultures, comme toile de fond d'un show palpitant pour les fans du monde entier à l'occasion du Nouvel An. Cet événement est le dernier en date à illustrer l'ambition d'Abu Dhabi d'attirer des divertissements et une culture de niveau international, dans l'optique de devenir un hub mondial dans le domaine des arts, de la culture et de la créativité. »

Avec son public international et ses messages de joie, d'espoir et d'optimisme, la musique de David Guetta rassemble les gens quelles que soient leur culture ou leur origine géographique, créant des expériences parfaitement en phase avec les valeurs et la mission du Louvre Abu Dhabi, en tant que premier musée universel du monde arabe,

Le DJ international David Guetta ajoute : "Le Louvre est l'un des lieux les plus emblématiques au monde et je suis ravi de jouer à Abu Dhabi pour le réveillon du Nouvel An après le succès de mon livestream à Paris l'année dernière. C'est un honneur d'être invité à venir jouer ; nous avons une production exceptionnelle cette année encore et ce sera un concert électrisant et une nuit incroyable. Je suis impatient de me retrouver avec vous tous et de célébrer la nouvelle année ensemble."

Éclairé par plus de 500 projecteurs situés autour de la scène flottante, du dôme du Louvre Abu Dhabi et de l'eau environnante, le show prévoit de projeter des flammes de 20 mètres de haut s'élevant vers le ciel nocturne, parfaitement chorégraphiées pour accompagner le set du DJ.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1713100/David_Guetta_at_Louvre_Abu_Dhabi_Poster.jpg

