L'industrie minière entre dans sa plus importante décennie





Les minéraux critiques sont des intrants cruciaux pour l'économie circulaire du carbone du futur

LONDRES, 19 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'industrie minière internationale est sans doute confrontée à « sa décennie la plus importante » alors que le monde entame la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, a déclaré le PDG du Conseil international des mines et métaux (ICMM), Rohitesh Dhawan, dans une interview réalisée dans le cadre de la série de conversations du Future Minerals Summit la semaine dernière.

M. Dhawan a souligné que l'exploitation minière sera au coeur de cette transition en raison de l'explosion de la demande de métaux utilisés dans les énergies solaire et éolienne, ainsi que dans les batteries nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques.

Après avoir confirmé sa participation au Future Minerals Summit de Riyad, M. Dhawan a insisté sur le message simple de l'ICMM, à savoir « l'exploitation minière avec des principes » pour maximiser les avantages de l'exploitation minière tout en minimisant les dommages pour les personnes et l'environnement. Dhawan a déclaré que l'ICMM cherche à garantir que la vie de toutes les personnes touchées par l'exploitation minière soit améliorée et que les opérations soient sûres, équitables, justes et durables.

Les 28 entreprises membres de l'ICMM représentent un tiers de l'industrie minière mondiale et, par le biais de ses associations membres, le conseil exerce une influence indirecte sur la majeure partie du secteur.

Ces questions font partie de celles qui seront abordées lors du Future Minerals Summit (FMS), qui se tiendra à Riyad du 11 au 13 janvier 2022. Organisé par le Royaume d'Arabie saoudite (KSA), le sommet réunira des hauts responsables politiques et des chefs d'entreprise et abordera des questions cruciales pour l'industrie minière mondiale. Avec plus de 150 entreprises d'exploitation, d'exploration et de développement minier attendues et plus de 2 000 participants en personne, le programme du sommet façonnera l'avenir de l'exploitation minière en se concentrant sur trois thèmes principaux : la contribution de l'exploitation minière à la société, la réimagination de l'exploitation minière et l'investissement dans les régions minières nouvelles et émergentes.

Le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Afrique disposent des ressources minérales et de la géographie nécessaires pour devenir une plaque tournante de la chaîne de valeur des minéraux et jouer un rôle essentiel pour répondre à la croissance exponentielle de la demande mondiale de minéraux essentiels nécessaires à une société à faible émission de carbone.

Le Future Minerals Summit a confirmé la participation de plusieurs dirigeants de sociétés minières internationales et de PDG d'organisations telles que Barrick Gold et Alcoa, Mark Bristow et Roy Harvey, et les présidents d'Ivanhoe Mines et de Fortescue Metals, Robert Friedland et Andrew Forrest. De nombreux autres leaders du secteur seront présents, notamment les PDG de Trafigura et de Komatsu Mining, Jeremy Weir et Jeffrey Dawes.

Le sommet qui se tiendra à Riyad au début de l'année prochaine jouera un rôle important pour faire passer le message que l'exploitation minière fait partie de la solution au problème des émissions de carbone dans le monde, et que de nouvelles régions minéralisées peuvent, et doivent, être ouvertes pour fournir les matières premières nécessaires.

À propos du sommet sur les minéraux du futur :

Dates de l'événement : 11-13 janvier 2022, Riyadh, Arabie Saoudite

Le Future Minerals Summit est une initiative internationale convoquée par l'Arabie saoudite et destinée à faire progresser l'exploitation minière et à débloquer les opportunités au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique.

Sous le patronage du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman Bin Abdul Aziz Al Saud, le Future Minerals Summit réunira l'industrie minière mondiale et ceux qui investissent dans son avenir pour une conversation sur le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie centrale, et leur potentiel pour attirer les investissements et développer le secteur conformément aux normes internationales de durabilité.

Le Future Mining Summit est votre porte d'entrée vers un nouveau pôle minier émergent dans des pays qui présentent un énorme potentiel pour les investisseurs miniers.

L'événement de trois jours devrait attirer plus de 2 000 participants de plus de 95 pays, 150 investisseurs, 100 conférenciers internationaux, 100 entreprises minières et 15 ministres et chefs d'État.

www.FutureMineralsSummit.com

