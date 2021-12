Continental s'engage pour la durabilité de la chaîne d'approvisionnement en caoutchouc naturel avec HeveaConnect





Avec effet immédiat, Continental gérera une partie de ses achats de caoutchouc naturel via la plateforme commerciale numérique d'HeveaConnect qui assure une plus grande transparence et une plus grande durabilité dans la chaîne d'approvisionnement du caoutchouc naturel

SINGAPOUR, 18 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Avec effet immédiat, le fabricant de pneus haut de gamme Continental gérera une partie de ses achats de caoutchouc naturel par le biais d'une plateforme commerciale numérique conçue pour assurer une plus grande transparence et durabilité dans la chaîne d'approvisionnement en caoutchouc naturel.

« Notre objectif est de nous procurer tous les matériaux auprès de sources responsables. La clé pour y parvenir réside dans les technologies innovantes et la numérisation, qui peuvent contribuer de manière décisive à la transparence dans les chaînes d'approvisionnement complexes », déclare le Dr Andrea Appel, responsable des achats du domaine d'activité Pneus chez Continental. Elle ajoute : « HeveaConnect montre comment les plateformes numériques permettent des analyses solides des chaînes d'approvisionnement complexes ainsi que leur gestion ciblée. Les risques écologiques, sociaux et financiers sont rendus tout aussi transparents pour tous les acteurs du marché. »

La plateforme HeveaConnect valide les aspects essentiels d'une chaîne d'approvisionnement durable et assure la conformité par la transparence et des offres spéciales. Les participants à la plateforme disposent d'un tableau de bord présentant des informations standardisées sur la qualité, la traçabilité et le respect des normes sociales et environnementales, ainsi que des informations sur les prix de vente moyens. En outre, Continental peut utiliser la plateforme pour appeler les offres des fournisseurs de caoutchouc en temps réel, les comparer et les négocier, conclure des contrats de fourniture à court ou à long terme et les documenter électroniquement.

Des services de conseil assortis de conditions spéciales qui respectent manifestement certaines normes minimales sont mis à la disposition des producteurs de caoutchouc naturel via HeveaConnect. Il est par exemple possible d'intégrer les résultats d'analyses effectuées par Rubberway, une coentreprise d'analyse des risques de durabilité entre Continental et Michelin.

« Notre plateforme vise à rendre le commerce du caoutchouc naturel physique plus efficace, plus transparent et à fournir aux acheteurs des données clés axées sur la durabilité pour prendre de meilleures décisions d'approvisionnement. Nous créons du caoutchouc adossé à des données en associant les informations sur la durabilité au produit en caoutchouc physique qui est négocié sur notre plateforme. Continental s'est engagé depuis longtemps en faveur de chaînes d'approvisionnement durables et nous sommes ravis qu'il ait rejoint HeveaConnect. Grâce à l'engagement de Continental et d'autres acteurs du secteur sur notre plateforme d'échange, nous nous rapprochons de la création d'indices physiques fondés sur des données. Avec l'aide de la Bourse de Singapour (SGX), nous visons ainsi à compléter le benchmark SICOM, l'indice des prix mondiaux du caoutchouc naturel, par un indice avec une plus grande granularité des prix », explique Gerald Tan, PDG d'HeveaConnect.

Continental développe des technologies et des services pionniers pour la mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l'entreprise technologique propose des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, le trafic et le transport. En 2020, Continental a réalisé un chiffre d'affaires de 37,7 milliards d'euros et emploie actuellement plus de 192 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021, l'entreprise a célébré son 150e anniversaire.

HeveaConnect est une entreprise technologique basée à Singapour qui fournit des solutions pour résoudre les défis de la numérisation et de la durabilité dans le secteur des produits agroalimentaires. HeveaConnect permet aux entreprises d'intégrer la traçabilité et la durabilité dans le processus de décision d'approvisionnement grâce à des produits de base adossés à des données, offrant ainsi une meilleure visibilité sur leurs chaînes d'approvisionnement et mettant au jour les risques liés à la durabilité. Depuis sa création en 2018, plus de 400 000 tonnes métriques de caoutchouc naturel d'une valeur de plus de USD 550 millions ont été négociées via la plateforme HeveaConnect. HeveaConnect croit fermement à la durabilité et travaille intensivement avec diverses organisations de conservation pour développer des solutions et des programmes qui répondent à ces problèmes.

