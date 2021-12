Entente acceptée à la SAQ





MONTRÉAL, le 18 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale, c'est finalement à 86,3 % que les membres du Syndicat représentant les quelque 800 employés d'entrepôts et de livraison à la SAQ ont accepté une nouvelle entente de principe pour renouveler leur convention collective.

«?Nous sommes très heureux?! On a redonné les lettres de noblesse à nos emplois au sein de cette société d'État. Les conditions de travail en général sont bonifiées. Les salaires à l'embauche ont été améliorés ainsi que la rémunération dans l'ensemble des échelles salariales?», explique Joël Latour, président du SCFP 3535.

Après des jours de grève et le rejet d'une première entente de principe, les syndiqués ont entériné un contrat de six ans qui garantit des augmentations salariales d'environ 3 % par année. Aussi, les personnes salariées ont accepté un nouvel aménagement du travail ce qui va permettre d'ouvrir les entrepôts le samedi et le dimanche.

«?Ainsi nous allons pouvoir mieux approvisionner les succursales de la SAQ à travers la province et de plus, ça va aussi nous permettre de développer un nouveau projet de livraison de bouteilles à domicile. C'est un projet à moyen terme qui devrait voir le jour en 2022 et 2023, mais nous sommes heureux de travailler avec la direction sur le déploiement d'un tel projet?», ajoute Michel Gratton, conseiller syndical du SCFP.

Comptant près de 122?000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

