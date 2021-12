Les employés des Centres de distribution de la SAQ acceptent l'entente de principe





MONTRÉAL, le 18 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La SAQ est heureuse d'annoncer que l'entente de principe convenue avec le syndicat des employés de ses Centres de distribution le mardi 14 décembre dernier a été acceptée dans une proportion de 86,3 % lors d'assemblées syndicales tenues hier après-midi à Québec et ce matin à Montréal.

« L'acceptation de cette entente nous permet de regarder vers l'avant et surtout, de poursuivre le réapprovisionnement de nos succursales et de nos partenaires d'affaires », a déclaré la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais.

L'achalandage a été très important dans les succursales de la SAQ dans les dernières semaines, et bien que tous les efforts soient déployés pour regarnir les tablettes de ses 400 magasins le plus rapidement possible, quelques semaines seront tout de même nécessaires pour un retour à la normale.

« D'ici là, je vous invite à nouveau à faire appel à nos conseillers, qui sauront vous aider à trouver ce que vous cherchez pour souligner ce temps unique de l'année avec ceux et celles que vous sont chers. Je veux évidemment remercier nos clients, nos partenaires d'affaires ainsi que tous nos employés pour leur patience et leur compréhension au cours des dernières semaines », a conclu Mme Dagenais.

