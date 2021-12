Esri et WorldPop s'associent pour fournir des données démographiques actualisées aux décideurs politiques





La population mondiale a augmenté de près de deux milliards de personnes au cours des 20 dernières années, soit près de 30 %. Une telle croissance na pas été pas uniformément répartie dans le temps ou dans l'espace : les extrêmes incluent le Qatar qui a vu sa population augmenter de 400 % et la Lituanie qui a perdu 25 % de sa population. Et même à l'intérieur des pays, les taux de croissance varient. En réponse au besoin de disposer de données démographiques actualisées reflétant ces changements, WorldPop et Esri, le leader mondial de l'intelligence géospatiale, se sont associés pour inclure les ensembles de données démographiques, maillées annuelles à l'échelle du kilomètre de WorldPop dans ArcGIS Living Atlas of the World. Les données couvrent 241 pays, territoires et dépendances pour la période allant de 2000 à 2020.

« Ces ensembles de données sont essentiels pour mesurer et surveiller les changements sociodémographiques des territoires au fil du temps, et pour informer et soutenir correctement les applications environnementales, sanitaires et de développement, aux niveaux local, infranational, national et régional », a déclaré le professeur Andrew Tatem, directeur de WorldPop à l'université de Southampton. « Dans ce contexte, des ensembles de données comparables, multitemporels et spatialement explicites de la distribution détaillée des populations sont une condition préalable fondamentale à toute communication des impacts de la croissance démographique. »

Prêt à l'emploi et actualisé, ArcGIS Living Atlas of the World est la collection évolutive de contenu faisant autorité prêt à l'emploi et actualisé d'Esri, présentée sous forme de cartes, d'applications et de couches de données, le tout accessible via un navigateur Web et la plupart des produits d'Esri.

« La disponibilité des ensembles de données démographiques maillées à l'échelle du kilomètre de WorldPop, présentés sous forme de couches d'imagerie dans ArcGIS Living Atlas of the World offre une commodité sans précédent pour interroger et analyser la population n'importe où sur la Terre », a déclaré Charlie Frye, cartographe en chef d'Esri. « Le fait que ces ensembles de données n'ont plus besoin d'être téléchargés ou pré-assemblés avant d'être utilisés va permettre à toutes les organisations qui souhaitent comprendre les changements démographiques récents de réaliser des économies substantielles en temps et en argent. »

Les requêtes peuvent porter sur les changements de population pour n'importe quel groupe sur l'intégralité de l'historique de 21 ans, y compris sur les naissances et les cohortes d'âge de cinq ans. Les résultats de ces requêtes peuvent être analysés de façon spatiotemporelle à l'aide du logiciel ArcGIS d'Esri pour identifier les tendances. Les ensembles de données multitemporels décrivent la distribution spatiale au niveau des cellules de maillage, des cohortes de population totale, d'âge et de sexe ainsi que la densité de la population.

« Les ensembles de données maillées par âge et par sexe fournissent des informations inestimables sur la distribution spatiale et temporelle de groupes démographiques spécifiques, tels que les enfants, les personnes âgées et les femmes en âge de procréer, des groupes qui sont bien connus pour être plus vulnérables que d'autres et devraient donc être explicitement pris en compte dans les processus décisionnels et politiques », a déclaré le Dr Alessandro Sorichetta, professeur agrégé en recherche géospatiale appliquée à WorldPop.

Les couches matricielles à l'échelle du kilomètre, organisées par la WorldPop Spatial Data Infrastructure Team (dirigée par le Dr Maksym Bondarenko), sont disponibles dans ArcGIS Living Atlas of the World pour déterminer la population par cellule de maillage, la densité de population par cellule de maillage ainsi que la population par âge et sexe par cellule de maillage.

Pour en savoir plus sur ArcGIS Living Atlas of the World et d'autres couches de données démographiques d'Esri, rendez-vous sur go.esri.com/livingatlas.

À propos de WorldPop

Lancé en octobre 2013 à l'université de Southampton, WorldPop développe des méthodes et des applications pour produire des ensembles de données géospatiales, ouvertes et haute résolution sur la répartition, la démographie et la dynamique des populations, en mettant principalement l'accent sur les pays à revenu faible et intermédiaire, le but étant de soutenir le développement, les interventions en cas de catastrophe et les applications de santé. Les activités de recherche de WorldPop sont conçues en ayant à l'esprit un accès ouvert complet et une application opérationnelle, en utilisant des méthodes transparentes, entièrement documentées et évaluées par des pairs pour produire des résultats facilement actualisables avec les métadonnées associées et, si possible, des mesures d'incertitude. Le travail de WorldPop contribue à et bénéficie d'un engagement direct avec de nombreux bureaux de statistiques nationaux, agences nationales et internationales, universités, centres de recherche et grands donateurs humanitaires internationaux, et ses recherches ont des impacts rapides et puissants. Les ensembles de données et analyses démographiques de WorldPop informent plusieurs rapports phares régionaux et mondiaux et sont les ensembles de données démographiques géospatiales utilisés par défaut par de nombreux gouvernements, organisations internationales, agences des Nations Unies et entreprises privées à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez notre site Web et/ou suivez-nous sur Twitter.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

