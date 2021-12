/R E P R I S E - Les chauffeurs d'autobus de la STL seront en grève samedi et dimanche/





MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Sans contrat de travail négocié depuis juillet 2019, les chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Laval (STL) tiendront deux autres jours de grève samedi et dimanche. Les autobus de la STL ne circuleront pas à partir de 4 h samedi jusqu'au retour du service à 4 h lundi matin, le 20 décembre.

«?Cette mobilisation des chauffeurs de Laval a pour but d'assurer la pérennité du service de transport public dans notre municipalité et un règlement satisfaisant pour les membres. Malheureusement, les offres salariales qui sont faites par la partie patronale, dans un contexte inflationniste ne feront qu'appauvrir les membres», d'expliquer Patrick Lafleur, président du syndicat des chauffeurs de la STL (SCFP 5959).

Les chauffeurs dénoncent le climat de travail qui ne cesse de se détériorer à la STL présentement, alors que les discussions à la table de négociations sont au beau fixe sur la question salariale. Des efforts plus importants devraient être faits par la partie patronale pour permettre le règlement d'une entente et le rétablissement d'un climat de travail serein.

Dans le contexte de l'urgence climatique, le transport en commun à Laval devrait être une priorité pour l'ARTM, le gouvernement et la Ville de Laval. Dans ce cadre, le syndicat a lancé une campagne de sensibilisation sur l'importance de la mobilité collective à Laval avec le slogan «?Mobilisés pour la mobilité?!?»

«?Il est bien documenté que si l'offre en transport en commun baisse, la clientèle se retourne vers la voiture et dans une perspective de développement durable à Laval, il faut miser sur le transport collectif?», ajoute Patrick Lafleur.

La partie syndicale a en main un mandat de grève voté à 99 % par ses membres en janvier 2021.

Samedi, il y aura du piquetage devant les bureaux de la STL de 11h à 15h avec les familles.

Dimanche, manifestation au carrefour Laval de 9h30 à 14h.

