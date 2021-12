Cinq artistes de renom additionnent leurs voix pour promouvoir le français au Québec





MONTRÉAL, le 18 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Québec français est fier d'annoncer sa collaboration avec cinq artistes d'influence dans le cadre d'une série de capsules vidéo. Mettant en vedette Yama Laurent, Gabrielle Fontaine, Rita Baga, Marc-Olivier Jean et Marc-Antoine Fortier, les capsules ont été produites sur les lieux de travail des artisans, offrant ainsi un accès privilégié au quotidien des artistes. L'objectif des capsules est de promouvoir l'importance de défendre et de choisir le français au quotidien.

«?Oui je crois qu'on a le devoir de protéger notre langue. On doit trouver une certaine façon d'acquérir ce pouvoir parce qu'il le faut. Sinon, la langue on va la perdre de vue, ça arrive dans beaucoup d'autres civilisations et dans beaucoup d'autres sociétés?», témoigne Yama Laurent.

De son côté, Gabrielle Fontaine souligne l'importance de la culture francophone dans la construction d'une société d'expression française : «?Je pense que c'est ma plus grande fierté de voir l'impact et le rayonnement qu'une émission éducative comme ça a auprès des gens. Il y a même des immigrants qui m'ont dit qu'ils ont appris complètement le français grâce à une émission comme ça?».

Les capsules sont disponibles en ligne sur les réseaux sociaux et sur le site web du Mouvement Québec français.

Gabrielle Fontaine : https://quebecfrancais.org/la-langue-de-passe-carreau-gabrielle-fontaine/

Marc-Antoine Fortier : https://quebecfrancais.org/oeuvrer-en-francais-avec-marc-antoine-fortier/

Marc-Olivier Jean (Élemo) : https://quebecfrancais.org/la-langue-davenir-de-marc-olivier-jean-elemo/

Rita Baga : https://quebecfrancais.org/la-langue-internationale-de-jean-francois-guevremont-rita-baga/

Yama Laurent : https://quebecfrancais.org/chanter-en-francais-avec-yama-laurent/

