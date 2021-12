Westrock Coffee annonce des expansions majeures de ses installations - y compris la plus grande installation à disposer de capacités allant de la torréfaction au conditionnement « prêt à boire » du pays





Westrock Coffee Company, LLC (Westrock Coffee) a annoncé aujourd'hui ses plans d'extension de ses opérations et de ses capacités de boissons avec l'achat d'une nouvelle usine à Conway, dans l'Arkansas, qui, une fois la construction achevée, sera la plus grande installation en son genre aux États-Unis. Westrock Coffee étendra également sa capacité de fabrication d'extraits à Concord, en Caroline du Nord, et lancera de nouvelles opérations en Malaisie en réponse à la demande à forte croissance de ses clients dans les régions de l'Asie-Pacifique (APAC), du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA).

« Nous étendons nos offres de produits finis, ajoutons des solutions de conditionnement de boisson prêtes à l'emploi, et étendons notre portée géographique afin de répondre à la demande croissante de nos clients », a déclaré Scott Ford, PDG et cofondateur de Westrock Coffee. « Notre croissance bénéficie à tous chez Westrock Coffee ? qu'il s'agisse de nos clients internationaux et de nos exploitants agricoles partenaires ou de nos employés actuels et futurs et des communautés dans lesquelles ils vivent. L'annonce de l'expansion de ces installations prouve que nous sommes en bonne voie pour accomplir notre mission, qui consiste à construire et à exploiter efficacement la plus importante chaîne d'approvisionnement intégrée de café, de thé et d'extraits au monde, afin d'améliorer la vie de nos partenaires agriculteurs et d'alimenter le succès des clients que nous servons. »

« Westrock Coffee Company fournit la boisson qui énergise de nombreux Arkansasiens au travail, ainsi que d'autres partout dans le monde », a déclaré Asa Hutchinson, gouverneur de l'Arkansas. « L'expansion de la société à Conway en reconvertissant cette installation et en créant de nouveaux emplois reflète la croissance de Westrock et le fait que l'Arkansas est un endroit dynamique et accueillant où faire des affaires. »

Nouvelle installation à Conway, dans l'Arkansas

La société a finalisé l'achat d'une installation de 524 000 pieds carrés à Conway, dans l'Arkansas, qui fournira à Westrock Coffee tout l'espace nécessaire pour le développement, la production, et la distribution de ses produits de café, de thé, et prêts-à-boire. Le site utilisera des équipements à la pointe du progrès, y compris une robotique avancée, spécialement conçue pour fabriquer et conditionner efficacement une large gamme de boissons, comme des cafés infusés à froid en boîte ou en bouteille, des lattes, des thés assortis, des produits à base de jus de fruit, ainsi que des tasses à café individuelles. L'espace incorporera également des laboratoires d'assurance qualité et de développement de produits ultramodernes qui permettront à Westrock Coffee de créer, tester et produire de nouvelles solutions de boisson.

« Avec sa main d'oeuvre qualifiée et son climat pour les affaires, l'Arkansas a les outils en place pour aider les entreprises à croître et prospérer », a confié pour sa part Mike Preston, secrétaire du commerce de l'Arkansas. « Nous sommes fiers de nos histoires de réussite locales, notamment celle de Westrock Coffee. En mettant en oeuvre un business model unique en son genre, Westrock a amélioré la vie des exploitants agricoles, des employés, et des communautés à chaque étape de sa chaîne d'approvisionnement. L'AEDC se réjouit de les voir entamer cette nouvelle phase de développement. »

Le nouveau site de Conway devra créer une variété d'emplois qualifiés qui nous permettront de poursuivre notre focalisation sur l'innovation en matière de produits, la fabrication et le conditionnement mondiaux. Dans un premier temps, jusqu'à 50 nouveaux emplois seront créés après la phase initiale de construction, qui devrait être achevée au premier trimestre de 2023, pour arriver à environ 250 postes au fil du certain temps. Un grand nombre des emplois nécessaires au fonctionnement de l'installation nécessiteront une main-d'oeuvre très qualifiée et très expérimentée, dont les salaires seront plus élevés, allant jusqu'à plus de 100 000 USD par an.

Conway sera un ajout à la présence déjà établie de la société dans l'Arkansas où elle a des bureaux à Little Rock et une usine de production à North Little Rock.

« Westrock Coffee et Conway formeront un partenariat exceptionnel. Je suis très heureux de les accueillir dans notre communauté. La ville a de la chance de bénéficier de la présence mondiale, des perspectives et de l'engagement de Westrock Coffee à investir dans la vie de ses partenaires à travers le monde », a expliqué Bart Castleberry, maire de Conway. « Je me réjouis à l'idée de voir Westrock poursuivre son succès à Conway et à l'étranger dans les années à venir. Je tiens à remercier non seulement Westrock Coffee mais aussi la Chambre de commerce de la région de Conway pour leur engagement vis à vis de Conway. »

Des mises à niveau à Concord, Caroline du Nord

La société a également annoncé l'expansion de son site de Commercial Park à Concord, en Caroline du Nord. L'expansion de cette usine de fabrication d'extraits permettra à Westrock Coffee de répondre à une croissance sans précédent due à la demande en plein essor des clients pour ses produits à base d'extraits, de thé et de plantes. L'expansion ajoutera deux lignes de production entièrement automatiques qui augmenteront de plus de cinquante pour cent la capacité globale du traitement d'extraits dans cette installation. L'expansion comprendra également la modernisation de son processus actuel de fabrication et de conditionnement des produits en bouteille. Les mises à niveau de l'installation de Concord devraient être achevées d'ici fin 2022.

« Nous avons constaté une forte croissance de la demande pour nos produits et de notre clientèle au cours de l'année écoulée et notre expansion nous place au premier plan de la fourniture de solutions de boissons pour n'importe quel type d'activité dans n'importe quel type d'emballage prêt à l'emploi. Ces progrès rendent hommage à chaque personne qui a joué un rôle dans nos opérations courantes », a déclaré M. Ford.

Ajout à Johor Bahru, en Malaisie

Les travaux sont déjà achevés sur l'usine de 90 000 pieds carrés, composée de deux bâtiments, à Johor Bahru, en Malaisie, annoncée en début d'année, et la production de produits finis devrait commencer au premier trimestre de 2022. La nouvelle installation, située à seulement 30 minutes du pôle international de Singapour, améliorera la capacité de torréfaction de Westrock Coffee afin de répondre aux augmentations dans la fabrication, le conditionnement et l'entreposage de solutions de café et d'extraits dans les régions APAC et MENA. Bien que Westrock Coffee ait des antécédents de commerce et d'exportation de café à l'international, cette installation sera sa première installation de torréfaction, de fabrication et de conditionnement en dehors des États-Unis.

À propos de Westrock Coffee Company

Westrock Coffee Company, LLC, premier fournisseur de services intégrés de café, de thé et d'extraits aux États-Unis, offre des services d'approvisionnement et de financement, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de développement de produits, de torréfaction, de conditionnement et de distribution du café aux détaillants, aux restaurants, aux magasins de proximité, aux comptes commerciaux et aux clients de l'hôtellerie dans le monde entier. La société, qui compte des bureaux dans 10 pays, s'approvisionne en café et en thé dans 35 pays d'origine et fournit un service sous les marques Westrock Coffee et S&D Coffee & Tea.

À propos de l'Arkansas Economic Development Commission

L'Arkansas Economic Development Commission (AEDC), une division du Département du commerce de l'Arkansas, cherche à créer des opportunités économiques en attirant des emplois mieux rémunérés, en développant et en diversifiant les économies locales de l'État, en augmentant les revenus et les investissements, et en générant de la croissance dans The Natural State. L'Arkansas est un environnement favorable aux entreprises qui fonctionne de manière plus rationnelle, plus rapide et plus ciblée grâce à un gouvernement d'État rationalisé, conçu pour donner suite aux intérêts des entreprises de manière rapide et décisive. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ArkansasEDC.com. Le Département du commerce de l'Arkansas est le département qui coordonne les moteurs du développement économique et de la main-d'oeuvre. Ses divisions et ses organismes de réglementation comprennent la Division de l'aéronautique, la Commission des voies navigables, le Conseil des producteurs de vin, la Division des services de la main-d'oeuvre, le Bureau de développement des compétences, le Département de la banque d'État, le Département des assurances, le Département des valeurs mobilières, la Commission de développement économique et l'Administration financière du développement. Il a été établi en juillet 2019 dans le cadre des efforts d'efficacité et de transformation fondamentaux du gouverneur Asa Hutchinson visant à réduire de 42 à 15 les agences ministérielles tout en maintenant les services pour tous les habitants de l'Arkansas.

Fil de presse de l'installation Westrock Conway :

https://drive.google.com/file/d/1xdNJmARFYNNyyZYzdngiCm6k6WCu99fE/view?usp=sharing

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

