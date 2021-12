Velodyne Lidar fournit sa technologie de perception à la série de courses autonomes ROBORACE





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui que ROBORACE, première série de courses de véhicules autonomes au monde, avait choisi Velodyne en tant que fournisseur officiel de capteurs lidar dans ses véhicules de nouvelle génération. ROBORACE utilisera les capteurs à semi-conducteurs, Velarray H800 de Velodyne, dans ses véhicules de course autonomes et électriques, dans le cadre de la Saison 1 du championnat, qui devrait débuter en 2022.

Les équipes techniques de Velodyne et ROBORACE travaillent en collaboration sur un projet de développement de voitures de course. Le Velarray H800 s'est imposé comme un choix évident pour les équipes techniques et de conception de ROBORACE, en raison des prouesses techniques de Velodyne, de la performance et de la fiabilité de ses capteurs, ainsi que de la confiance que la société suscite dans l'ensemble du secteur.

« Chez ROBORACE, nous recherchons en permanence les meilleures technologies pour concevoir nos véhicules de course, et Velodyne possède l'un des meilleurs produits disponibles sur le marché », a déclaré Chip Pankow, directeur du championnat, chez ROBORACE. « Le capteur Velarray permettra à nos véhicules de se déplacer en toute sécurité et d'éviter les collisions, dans le cadre des courses de compétition de véhicules autonomes. »

ROBORACE a été créée afin d'accélérer le développement des systèmes de conduite autonome, en repoussant les limites de la technologie dans un éventail d'environnements contrôlés. ROBORACE fournit la plateforme, l'organisation et le soutien, tandis que les équipes de course sont responsables de leurs propres code et stratégie. La Saison 1 du championnat ROBORACE inclura des courses multiagent et des éléments du métavers, chaque compétition étant conçue pour proposer de nombreux défis. Des équipes de course commerciales et universitaires participeront à la compétition.

« ROBORACE est un terrain d'expérimentation pour la nouvelle génération de mobilité, en mettant à l'épreuve les technologies de conduite autonome dans le cadre des courses de performance », a commenté pour sa part Sinclair Vass, directeur commercial, chez Velodyne Lidar. « Grâce à sa perception longue portée et à son large champ de vision, le Velarray H800 convient parfaitement aux véhicules de course, autonomes de ROBORACE. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec ROBORACE en promouvant l'innovation dans les sports de course. »

Le Velarray H800 de Velodyne est un capteur lidar à semi-conducteurs dont l'architecture se destine aux performances de catégorie automobile. Ce capteur est conçu en utilisant l'architecture exclusive révolutionnaire MLA (micro-lidar array) de Velodyne. Le Velarray H800 offre une détection exceptionnelle des objets périphériques, en champs proches et aériens, tout en répondant aux cas marginaux sur les routes en pente et sinueuses. Ce capteur est conçu pour offrir une navigation sécurisée et éviter les collisions dans le cadre des systèmes avancés d'aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) et des applications de mobilité autonome.

À propos de ROBORACE

ROBORACE est la première compétition de sport automobile au monde dans laquelle des robots de course en taille réelle, basés sur l'IA, évoluent dans une réalité mixte, et où les équipes de codage de différents pays visent toutes la victoire. En 2019, la série de la Saison Alpha a organisé six événements ayant enregistré plus de 36 millions de vues sur de multiples canaux. ROBORACE a également établi le record du monde Guinness de la voiture autonome la plus rapide au monde. La Robocar a atteint une vitesse de 282,42 km/h (175,49 mph). En septembre 2020, ROBORACE a inauguré la série de sa Saison Beta, avec six équipes de compétition, réparties sur différents sites pour disputer 12 courses.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d'une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la règlementation gouvernementale et l'adoption de lidar, l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d'autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l'activité de Velodyne, veuillez consulter les sections « Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations » et « Risk Factors » dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 23:10 et diffusé par :