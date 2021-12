Le gouvernement du Canada annonce des mesures supplémentaires pour maîtriser la propagation du variant Omicron





OTTAWA, ON, le 17 déc. 2021 /CNW/ - En réponse aux risques considérables et à l'incertitude que présente la propagation du variant Omicron au Canada et dans le monde, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd'hui des modifications supplémentaires aux mesures frontalières et en matière de voyage. Ces mesures, dictées par la prudence, visent à réduire davantage la transmission du variant Omicron au Canada et à aider les provinces et les territoires à freiner la transmission communautaire.

Levée des interdictions d'entrée

En raison de la situation en évolution et des preuves irréfutables qui indiquent la transmission communautaire du variant Omicron dans la plupart des pays, y compris au Canada, le gouvernement du Canada a décidé de lever les mesures exceptionnelles imposées aux voyageurs en provenance des dix pays initialement visés. La levée sera en vigueur à compter de 23 h 59 (HNE) le 18 décembre.

Nous reconnaissons la nature controversée de cette mesure, toutefois, nous sommes d'avis qu'elle était nécessaire pour nous permettre de ralentir l'arrivée du variant Omicron au Canada et nous permettre de gagner du temps. En raison de la situation actuelle, cette mesure a accompli sa tâche et n'est plus de mise.

Dans le même ordre d'idée, sont également levées les exigences liées à l'obtention d'un résultat négatif valide à un test moléculaire de dépistage avant le départ obtenu dans un pays tiers, et, à la demande d'un agent de quarantaine, à se mettre en quarantaine dans une installation de quarantaine désignée en attente du résultat du test. Ces deux mesures visaient les citoyens canadiens et les autres personnes ayant le droit d'entrée au pays qui se trouvaient dans l'un de des pays initialement visés au cours des 14 jours précédents leur arrivée.

Suspension de l'exemption au test de dépistage avant l'arrivée pour les courts voyages

Comme précaution supplémentaire, nous rétablissons l'exigence relative à l'obtention d'un résultat négatif à un test PCR pour tous les voyageurs qui quittent le pays pour moins de 72 heures. À compter du 21 décembre, l'exigence relative à un test de dépistage avant l'arrivée sera à nouveau en vigueur, peu importe la durée du voyage. Il importe de mentionner que ce test de dépistage avant l'arrivée DOIT être obtenu dans un autre pays que le Canada.

Test de dépistage

Nous avons également augmenté de façon significative les ressources en matière de tests de dépistage à l'arrivée. Nous sommes passés d'une capacité de 11 000 voyageurs par jour le 30 novembre à 20 960 tests en date du 16 décembre. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les autorités aéroportuaires, les compagnies aériennes, les fournisseurs de tests de dépistage et de nombreux autres partenaires pour accroître la capacité dans les aéroports, gérer la circulation des voyageurs et assurer la plus grande efficience du protocole en matière de dépistage.

Avis aux voyageurs

En date du 15 décembre, le gouvernement du Canada recommande aux Canadiens et aux Canadiennes d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du Canada pour le moment. Partout dans le monde, les restrictions de voyage évoluent et les options liées au retour pourraient changer à tout moment. Ce n'est pas le moment de voyager. Cet avis sera en vigueur au moins jusqu'au 15 janvier 2022.

S'ils doivent voyager, tous les voyageurs entièrement vaccinés doivent suivre les consignes de santé publique, qui recommandent le port d'un couvre-visage bien conçu et ajusté, maintenir une liste des contacts au cours de 14 jours après leur arrivée au Canada et faire preuve de vigilance en évitant les endroits à risque, tels que les établissements de soins de longue durée. Tout voyageur non vacciné qui revient au Canada doit continuer de se mettre en quarantaine pendant 14 jours.

Peu importe le moyen de transport, les voyageurs doivent tous entrer leurs renseignements dans ArriveCAN. Pour réduire le délai d'attente pour avoir accès à un test et l'achalandage dans les aéroports, on encourage fortement les voyageurs autorisés à entrer au Canada à s'inscrire à l'avance auprès du fournisseur de tests de dépistage de leur aéroport d'arrivée avant leur arrivée au Canada.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la modification des mesures à la frontière peut poser problème aux personnes et aux familles. Toutes les mesures frontalières continueront d'être évaluées et peuvent faire l'objet de modifications en fonction des plus récentes données scientifiques probantes et d'autres données.

« Nous avons encore beaucoup à apprendre au sujet du variant Omicron, mais nous savons qu'il se propage rapidement. Puisque nous ne pouvons jamais être trop vigilants quand il s'agit de la santé et de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, nous mettons à jour nos mesures à la frontière et en matière de voyage, et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour contribuer à ralentir la propagation du variant dans les collectivités partout au pays. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada continue de réagir rapidement en fonction des données scientifiques. Nous devons continuer de collaborer afin de maîtriser la transmission de la COVID-19 et du variant Omicron, en suivant les consignes de santé publique et en se faisant vacciner. Nous n'hésiterons pas à ajouter d'autres mesures au besoin, afin de protéger les voyageurs et les employés du domaine des transports. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous surveillons de près la situation sanitaire au Canada et dans le monde, et nous devons redoubler d'efforts pour assurer notre sécurité et celle de nos proches. Nous continuerons de prendre les mesures de santé publique appropriées, non seulement à notre frontière, mais aussi dans notre pays et nos collectivités. Assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes demeure notre priorité absolue. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

Afin d'appuyer les victimes des inondations en Colombie-Britannique, les citoyens canadiens qui y vivent peuvent bénéficier de certaines exemptions aux mesures frontalières et en matière de voyage à la frontière canado-américaine.

Les Canadiens et les Canadiennes qui doivent voyager devront s'attendre à des retards, qui risquent de s'aggraver pendant la période des Fêtes. Les restrictions changent rapidement et peuvent être imposées par les pays avec très peu de préavis. Si les Canadiens et les Canadiennes choisissent de voyager à l'étranger, leurs projets de voyage pourraient être lourdement perturbés, et ils pourraient être contraints de rester à l'étranger plus longtemps que prévu. Les Canadiens et les Canadiennes ne doivent pas dépendre de l'aide du gouvernement du Canada relativement aux changements à leurs plans de voyage.

relativement aux changements à leurs plans de voyage. L'utilisation d'ArriveCAN demeure obligatoire pour tous les voyageurs, peu importe s'ils entrent par voie terrestre, aérienne ou maritime, ou la durée de leur absence du Canada . Tous les voyageurs doivent entrer leurs renseignements obligatoires dans ArriveCAN (application mobile ou site Web gratuit), y compris une preuve de vaccination en anglais ou en français et un plan de quarantaine avant d'arriver au Canada .

