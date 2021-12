Des choix difficiles sont nécessaires pour freiner la nouvelle vague de COVID-19





TORONTO, le 17 déc. 2021 /CNW/ - La cinquième vague de COVID-19 déferle. Les premières données suggèrent que le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que les précédents, mais notre compréhension du virus continue de progresser. Certes, les Canadiennes et les Canadiens sont épuisés, frustrés et en colère, mais il est tout simplement impossible de faire fi de la situation actuelle.

La communauté médicale et scientifique suit de près l'évolution du variant Omicron et, dans les prochaines semaines, nous aurons une idée plus précise de la gravité de la maladie chez les personnes qui le contractent; quoi qu'il en soit, nous nous attendons à une augmentation considérable du nombre de cas. Nous devons donc rester vigilants jusqu'à ce que nous en sachions plus. Cela dit, voici un certain nombre de choses qui sont connues :

Notre système de santé est DÉJÀ surchargé. Des centaines de milliers de personnes ont vu leurs soins repoussés et attendent de subir des interventions critiques. Il faudra des années pour rattraper les retards déjà accumulés.

On assiste au décès de personnes qui ne peuvent pas être traitées parce que les systèmes de soins de courte durée sont monopolisés par les patients atteints de la COVID-19. On estime à plusieurs milliers le nombre de Canadiens et de Canadiennes qui ont perdu la vie pour cette raison.

Le dépistage du cancer a chuté de 25 à 35 %. Les patients dont les symptômes finiront par se manifester seront beaucoup plus malades et il faudra plus de ressources pour les traiter. Et l'issue, pour eux, risque d'être plus grave que s'ils avaient été soignés plus tôt.

Les travailleurs de la santé sont épuisés - certains sont carrément sur le point de quitter le système. Nous n'attendons plus aucun renfort, nous sommes tous déjà au front.

Les vaccins protègent contre les maladies graves et les hospitalisations. Il est vrai que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et même le transmettre, mais les données montrent clairement qu'elles s'en tirent bien mieux dans l'ensemble et qu'elles mettent moins de pression sur notre système hospitalier. Les gens qui choisissent de ne pas se faire vacciner contribuent à l'engorgement du système et au manque d'accès aux soins pour nos familles, amis et voisins. La santé physique et mentale de notre population va continuer à décliner. Des personnes continueront à souffrir parce qu'il n'y a tout simplement pas de place pour elles actuellement dans le système de santé.

Il faut absolument bien comprendre les enjeux entourant la vaccination, les conséquences du choix de ne pas se faire vacciner, la troisième dose, le port du masque, la ventilation et la filtration de l'air, les tests rapides et la réduction des contacts.

Il est extrêmement décourageant de devoir modifier une fois de plus nos célébrations des fêtes. En tant que mère, conjointe et amie, je partage votre angoisse, votre tristesse et votre frustration. Mais en tant que travailleuse de la santé, je ne saurais trop insister sur le fait que notre système est sur le point de s'écrouler et que la situation est devenue intenable pour ceux et celles qui tentent désespérément de soigner les patients.

Je reste convaincue que nous pouvons encore nous en sortir dans un délai raisonnable. Mais pour ce faire, nous devons agir.

Nous demandons aux gouvernements de tout le pays d'écouter les experts pour s'assurer que des mesures appropriées sont mises en place dès maintenant. Le variant Omicron est parmi nous. Nous ne pouvons pas l'arrêter, mais si nous agissons rapidement, nous pouvons limiter les dégâts qu'il risque de causer.

Une fois de plus, nous demandons à tous et toutes de nous aider à ralentir la propagation. Réduisez vos contacts; en public, portez un masque bien ajusté, comme un masque N95; allez chercher vos trois doses de vaccin et faites vacciner également vos enfants. Ces mesures, qui ne sont pas nouvelles, restent nos meilleures armes pour éviter que le chaos s'enracine encore plus et pour parvenir un jour à stopper la pandémie.

Dre Katharine Smart

Présidente, Association médicale canadienne

