La pratique d'échelonnement intelligent des pics iSitePower de Huawei chez China Tower est incluse dans l'étude de cas de la GSMA

SHENZHEN, Chine, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Une fois la 5G déployée, la consommation électrique et le nombre de stations de base augmentent considérablement, de même que les dépenses opérationnelles de l'opérateur (OPEX). China Tower Zhejiang Branch et Huawei ont collaboré et utilisé les technologies iSitePower AI pour mettre en oeuvre un échelonnement intelligent des pics dans les stations de base, réduisant les coûts d'électricité de 17,1 % par site et par an tout en garantissant une alimentation de secours fiable. Le 26 juillet 2021, cette pratique innovante a été sélectionnée comme meilleur cas mondial par la Global Association for Mobile Telecommunications (GSMA) pour ses remarquables économies d'électricité.

Pour améliorer l'efficacité d'utilisation de l'énergie, les fournisseurs d'électricité formulent des tarifs de pointe (c'est-à-dire que différents tarifs sont appliqués à différentes périodes) en fonction des changements de charge du réseau électrique, afin d'encourager les utilisateurs à organiser rationnellement le temps de consommation d'énergie et déplacer les charges vers les périodes creuses. Les batteries des solutions traditionnelles ne sont utilisées que pour la sauvegarde d'urgence et ne sont pas devenues un outil de production. Au lieu de cela, ce sont des actifs inactifs qui ne sont pas pleinement utilisés. China Tower Zhejiang Branch et Huawei iSitePower ont lancé la technologie intelligente d'échelonnement des pics pour améliorer l'utilisation de la batterie et réduire les frais d'électricité pour les stations de base en tirant parti des tarifs de pointe. Le principe est de charger les batteries lorsque le prix de l'électricité est plus bas, et de laisser les batteries au lieu du réseau fournir de l'énergie lorsque le prix de l'électricité est plus élevé. L'échelonnement intelligent des pics peut réduire les coûts de consommation d'énergie tout en équilibrant les charges du réseau, apportant des avantages économiques et sociaux importants.

Défis face à des pics ahurissants

Une fonction importante des batteries est de fournir une alimentation de secours. Les exigences d'alimentation de secours doivent être satisfaites après l'utilisation des batteries pour l'échelonnement des pics. Par conséquent, les stratégies d'échelonnement des pics doivent être précises pour garantir une alimentation de secours fiable et maximiser les avantages. La durée de sauvegarde de la batterie est affectée par des facteurs tels que la puissance de charge, le SOC de la batterie et le niveau d'usure de la batterie. La puissance de charge, la capacité de la batterie et l'état de santé des différents sites varient considérablement et changent constamment. L'analyse et le calcul manuels ne permettent pas de formuler des stratégies précises d'échelonnement des pics (durée de charge/décharge de la batterie et profondeur de décharge). Si un seul modèle d'échelonnement des pics est utilisé dans tous les sites, les sites peuvent ne pas fournir une alimentation de secours adéquate en raison d'une décharge excessive de la batterie ou ne pas être en mesure de maximiser les avantages en raison d'une faible profondeur de décharge.

Principes de l'échelonnement intelligent des pics

Pour relever ces défis, Huawei applique les technologies d'IA pour formuler des stratégies optimales d'échelonnement des pics. Le système de gestion de l'énergie de Huawei utilise les technologies d'IA pour créer un modèle d'alimentation du réseau, un modèle de puissance de charge et un modèle de capacité de batterie. Le système peut prédire la puissance de charge, calcule la capacité de sauvegarde requise en fonction de la durée de sauvegarde de chaque site, réserve la capacité de sauvegarde requise et utilise une capacité de batterie redondante pour échelonner le pic, mettant en oeuvre un échelonnement dynamique des pics sur différents sites et heures. L'échelonnement intelligent des pics de Huawei réserve une capacité de sauvegarde suffisante pour assurer la continuité du service tout en maximisant les revenus.

Analyse de la valeur : L'échelonnement intelligent des pics réduit les frais d'électricité des stations de base de 17,1 % par an.

Après l'utilisation de l'échelonnement intelligent des pics sur les sites de la China Tower Zhejiang Branch, le coût de l'électricité est réduit de 248 EUR (280 USD) (17,1 %) par site et par an. L'échelonnement intelligent des pics aide China Tower à libérer la valeur des batteries. Les batteries sont déchargées pendant les heures de pointe pour économiser les coûts d'électricité. Plus important encore, la fonction intelligente n'a aucun impact sur la fiabilité de l'alimentation de secours.

Le modèle d'analyse de puissance de charge basé sur l'IA présente une précision de prédiction de puissance élevée, garantissant la fiabilité de l'alimentation de secours. Dans les sites avec une faible fluctuation de charge, l'erreur moyenne de prédiction de la puissance de charge de l'IA n'est que de 1,1 %. De plus, les stratégies de charge et de décharge sont optimisées pour équilibrer les économies d'énergie et la fiabilité. La décharge intermittente est automatiquement sélectionnée pour contrôler l'augmentation de la température de la batterie et prolonger sa durée de vie. Une prédiction dynamique très précise peut également être réalisée sur des sites avec une grande fluctuation de la puissance de charge, et l'erreur moyenne de précision de prédiction de charge est de 5,7 %.

En intégrant les technologies numériques et d'électronique de puissance, l'échelonnement intelligent des pics permet une programmation énergétique optimale pour les stations de base, optimise l'utilisation de l'énergie et réduit les frais d'électricité. Dans le contexte des objectifs de pic d'émission de carbone et de neutralité carbone, cette pratique innovante est une démonstration technique et commerciale pour la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité et la transformation énergétique dans l'industrie des communications, et revêt une grande importance.

Note : La GSMA est une organisation industrielle dans le domaine des communications mobiles mondiales, réunissant plus de 750 opérateurs et près de 400 entreprises dans le monde. Il est également l'organisateur du Mobile World Congress et de Mobile Asia Expo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711649/image_5003324_32345056.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711650/image_5003324_32345384.jpg

