Justin Sun nommé ambassadeur de l'OMC pour la Grenade par le ministère des Affaires étrangères





SINGAPOUR, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le gouvernement de la Grenade a annoncé la nomination de Justin Sun à titre de nouvel ambassadeur de l'OMC à Genève. M. Sun, une figure de premier plan dans la sphère de la cryptomonnaie et de la blockchain, est surtout connu comme le fondateur de TRON, l'une des plateformes blockain les plus grandes et les plus reconnues dans le monde. L'intérêt de Sun pour l'histoire, les questions sociopolitiques et les affaires internationales a commencé à un jeune âge. Cela l'a mené à faire des études avec une spécialisation en histoire à l'Université de Pékin, où il a terminé major de sa promotion; il a ensuite entrepris une maîtrise en sciences sociales à l'Université de Pennsylvanie. La passion de M. Sun pour rendre la blockchain et la technologie financière accessibles à tous a mené à la création de l'écosystème TRON.

La Grenade est un membre clé de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), du marché et de l'économie uniques de la CARICOM (CSME) et de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO).

« C'est un véritable honneur de servir en tant qu'ambassadeur de l'OMC pour la Grenade, a déclaré Justin Sun. Je me réjouis à la perspective de représenter la Grenade et de travailler avec les dirigeants de l'OMC pour redynamiser le commerce mondial de diverses façons, en particulier le développement d'une économie numérique robuste à l'échelle internationale. »

Sa nomination survient à un moment où le monde continue de faire face à la pandémie de COVID-19. L'OMC prévoit que la baisse du commerce mondial dépassera le creux précédent causé par la crise financière mondiale de 2008-2009, car on s'attend à ce que le commerce des marchandises diminue de 13 à 32 % en raison de la pandémie de COVID-19. L'expertise de Justin Sun dans l'industrie de la blockchain donnera probablement un nouveau souffle à l'économie régionale, la Grenade et la CARICOM étant parmi les plus durement touchées par la fermeture de l'industrie du tourisme causée par la pandémie de COVID-19.

