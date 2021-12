ProcessMAP lance la première plateforme d'analyse de données et de logiciels de bout en bout du secteur de la construction pour assurer la sécurité des travailleurs





Les entreprises de construction peuvent désormais tirer parti de la plate-forme logicielle 100 % mobile de ProcessMAP pour assurer la sécurité des travailleurs.

FORT LAUDERDALE, Floride, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- ProcessMAP Corporation, la principale plateforme de numérisation et de transformation des processus qui permet aux clients de minimiser leurs risques pour la santé, la sécurité et l'environnement (HSE), a annoncé aujourd'hui qu'après plus de deux ans de co-innovation de solutions révolutionnaires en collaboration avec des clients mondiaux de l'industrie de la construction, la société a lancé l'une des solutions logicielles de transformation numérique les plus complètes au monde, adaptée aux besoins spécifiques de l'industrie de la construction.

Construction - Un secteur macro-économique qui a besoin d'une solution de sécurité globale

Le marché mondial de la construction devrait croître de 4 500 milliards de dollars entre 2020 et 2030 pour atteindre 15 200 milliards de dollars 1 en valeur globale. Ce secteur macro-économique est également l'une des premières industries pour les incidents liés à la sécurité des travailleurs. En moyenne, les taux de blessures ou d'incidents dans l'industrie de la construction sont 71 % plus élevés que dans les autres industries.

Alors que l'économie mondiale rebondit après l'impact de la pandémie de COVID-19 et que les investissements dans les projets de construction s'accélèrent, il existe un besoin critique d'un système de gestion de la sécurité robuste, intégré et de bout en bout, conçu pour les besoins spécifiques des industrie de la construction.

8 piliers clés pour construire et maintenir un programme de sécurité dans la construction de classe mondiale

ProcessMAP s'est associé à certaines des principales entreprises de construction industrielle et d'infrastructures pour créer la solution prête à l'emploi sur sa plateforme logicielle éprouvée. La solution ProcessMAP pour le marché de la construction repose sur huit piliers fondamentaux de la sécurité :

Établir la normalisation et la cohérence des processus - à travers tous les projets de construction et les sites d'exploitation et de maintenance

à travers tous les projets de construction et les sites d'exploitation et de maintenance Accélérer la numérisation des processus clés avec une solution 100 % mobile pour permettre aux employés d'être plus efficaces et de réduire les erreurs humaines

avec une solution 100 % mobile pour permettre aux employés d'être plus efficaces et de réduire les erreurs humaines Engager, responsabiliser et reconnaître les employés pour assurer la sécurité

pour assurer la sécurité Intégrer les silos d'informations et de données pour centraliser les données et obtenir une vue holistique de la performance EHS à tous les niveaux de l'organisation

pour centraliser les données et obtenir une vue holistique de la performance EHS à tous les niveaux de l'organisation Conduire des décisions basées sur les données via l'analyse intégrée et la visualisation des données

via l'analyse intégrée et la visualisation des données Atténuer l'exposition aux risques en identifiant de manière proactive les lacunes et en mettant en oeuvre des actions correctives

en identifiant de manière proactive les lacunes et en mettant en oeuvre des actions correctives Maintenir la conformité aux exigences réglementaires internes, clients et externes

aux exigences réglementaires internes, clients et externes Institutionnaliser les connaissances pour garantir la conservation des connaissances essentielles centrées sur les personnes

Une suite intégrée de solutions logicielles et de contenu avancées pour une sécurité totale

La solution logicielle de sécurité de la construction ProcessMAP comprend des fonctionnalités clés telles que la gestion des incidents, la gestion des audits, la gestion de la durabilité, l'évaluation des risques, le signalement des dangers et les suggestions de sécurité, la sécurité basée sur le comportement, la gestion de la formation, les permis de travail, entre autres, pour atténuer les risques et protéger la main-d'oeuvre de manière proactive. La plateforme numérique est équipée de listes de contrôle d'inspection et d'audit préchargées, de listes de contrôle de permis de travail sécurisé et d'autres contenus pour démarrer rapidement.de listes de vérification des permis de travail sécuritaires et d'autres contenus pour démarrer rapidement. La solution est livrée avec des analyses avancées intégrées qui fournissent des informations exploitables pour améliorer les performances de sécurité.

Démonstration d'améliorations des performances de sécurité sur plus de 1 000 sites de projets de construction

Les processus de sécurité tels que les inspections, les observations de dangers, les discussions sur la boîte à outils, les rapports d'incidents, les permis de travail sécuritaires et autres, jouent un rôle clé dans la promotion de la sécurité sur le site d'un projet de construction.

La plateforme de sécurité de la construction de ProcessMAP a été déployée sur plus de 1 000 sites dans le monde au cours des deux dernières années, et des transformations importantes des processus ont été observées en peu de temps :

Augmentation de 120 % des rapports sur les dangers et les quasi-accidents

Augmentation de 250 % des inspections des actifs et des lieux de travail

Permis de travail 100% sécurisés délivrés numériquement via des solutions mobiles

Réduction de 140 % du délai de signalement d'un incident sur une année

Augmentation de 300 % des enquêtes sur les incidents terminées dans les 24 heures

Augmentation de 450 % du total des mesures de suivi

Augmentation de 44 % du délai de clôture de la mesure de suivi

Commentaires sur l'actualité

« Nous sommes ravis d'apporter une solution logicielle de sécurité pour l'industrie de la construction. Les clients de l'industrie de la construction opèrent dans l'un des environnements les plus exposés aux risques, où les variables de risque changent en permanence. Le numérique a un rôle transformateur à jouer pour aider à conduire une construction centrée sur la sécurité sur un site de projet », a déclaré Jagan Garimella, directeur des techniques informatiques de ProcessMAP Corporation.

« La longue histoire de ProcessMAP de collaboration avec les clients pour co-innover des solutions révolutionnaires est une fois de plus démontrée dans ce que nous apportons sur le marché. C'est la convergence de la technologie, du contenu et des meilleures pratiques mondiales qui donnera à nos clients un avantage sur leurs pairs », a déclaré Ashish Mohanty 2, responsable des opérations Asie-Pacifique chez ProcessMAP Corporation, qui a dirigé une équipe mondiale pour créer la solution.

À propos de ProcessMAP Corporation

ProcessMAP Corporation est le nom le plus fiable pour une plateforme de numérisation et de transformation des processus qui permet aux clients d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs, de minimiser les risques et d'assurer la conformité. La plateforme ProcessMAP comprend des solutions pour l'environnement, la santé et la sécurité (EHS), l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) et la gestion des risques opérationnels (ORM), l'IoT industriel et l'analyse de données exploitables pour connecter les personnes, les systèmes, les actifs et les installations à conduire une entreprise durable. Nous sommes basés à Fort. Lauderdale, Floride, avec des sites à travers le monde, au service de clients dans plus de 140 pays.

Visitez https://www.processmap.com/ pour en savoir plus.

Contact relations avec les médias et les analystes

Sandeep Rath

Directeur, Marketing des produits mondiaux et relations avec les analystes

srath@processmap.com

