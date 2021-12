Communiqué En bref du 17 décembre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Aéroports de Montréal : vous avez un vol au départ de YUL ? Peu importe votre destination, prévoyez au moins trois heures pour votre processus aéroportuaire. Consultez le site de l'aéroport et la page conseils aux voyageurs pour la période des Fêtes pour d'autres conseils et pour préparer votre prochain voyage en toute confiance

TRAVAUX ANNULÉS : les entraves de courte durée prévues dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 décembre sont annulées pour viabilité hivernale et météo défavorable

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-25

Direction sud

Entre la sortie 4 (Montréal, centre-ville) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète, de vendredi 22 h à samedi 7 h 30

Détour : via avenue Souligny ouest, rue Dickson sud, rue Notre-Dame, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier et R-132 en direction est (vers Varennes) ou ouest (vers La Prairie)

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson sud

. Détour via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson sud L'entrée de l'avenue Souligny. Détour via A-25 nord, faire demi-tour à la sortie 7 ( boulevard Wilfrid-Pelletier ) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson

) via boulevard Louis-H.-La Fontaine et les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson L'entrée des rues Tellier et des Futailles. Détour via rue Notre-Dame / détour principal

A-25

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De vendredi 22 h à samedi 7 h 30

ÎLE DE MONTRÉAL

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Kirkland, Baie-D'Urfé

Direction ouest

Entre la sortie 49 (chemin Sainte-Marie) et le viaduc du boulevard Morgan

Fermeture de 2 voies sur 3 :

De vendredi 22 h à samedi 8 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h 30

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

ÉCHANGEUR A-40 / A-640

Charlemagne, Terrebonne (arr. Lachenaie)

La bretelle menant de l'A-40 ouest (sortie 96-E) à l'A-640 est

Fermeture complète :

De vendredi 21 h 30 à samedi 5 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Détour : via la sortie 94 (R-344), la montée des Pionniers et faire demi-tour sur la R-344

Note : à compter de 21 h (vendredi et dimanche), fermeture de 1 voie sur 2 sur l'A-40 ouest, à la hauteur de l'A-640

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Léry, Châteauguay

Direction est

À la hauteur de la sortie 35 (chemin de la Haute-Rivière, boulevard René-Lévesque)

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 20 h à samedi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Chambly, Carignan

Direction ouest

Entre l'A-30 et le chemin Bellerive

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 7 h

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction est

La bretelle menant de l'A-20 est à l'A-30 ouest

Fermeture complète, de vendredi 21 h 30 à samedi 5 h

Détour : continuer jusqu'à la sortie 102 (Sainte-Julie), faire demi-tour via chemin du Fer-à-Cheval, A-20 ouest et sortie 98 pour A-30 ouest

A-30 | DE L'ACIER

Boucherville

Direction ouest

Dans la sortie 83, la bretelle menant de l'A-30 ouest à l'A-20 est / Québec

Fermeture complète, de vendredi 21 h 30 à samedi 5 h

Détour : faire demi-tour à la sortie 80 (montée Montarville)

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 17:01 et diffusé par :