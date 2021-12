Le gouvernement du Canada annonce une aide au secteur du tourisme pour créer des emplois et renforcer l'économie





GATINEAU, QC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleurs et les entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada dispose d'un plan pour prêter main-forte aux secteurs durement touchés, aider les entreprises à s'adapter et à prospérer, et aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois à mesure que notre économie se rétablit.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé un investissement allant jusqu'à 67 millions de dollars pour soutenir le secteur canadien du tourisme dans le cadre du Programme d'appui aux initiatives sectorielles (PAIS). Ce financement appuie 24 projets qui aideront les employeurs et les intervenants du secteur du tourisme et de l'hôtellerie à attirer et à maintenir en poste des travailleurs qualifiés, à renforcer les capacités au moyen de formations et de ressources, ainsi qu'à éliminer les obstacles pour les groupes qui continuent d'être sous-représentés sur le marché du travail, notamment les femmes, les jeunes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap et les Canadiens membres de la communauté LGBTQ2. Les projets offriront également des possibilités de formation aux travailleurs qui ont été mis à pied à cause de la pandémie de COVID-19 et contribuera à stimuler l'économie des communautés autochtones.

Le budget de 2021 prévoyait 1,78 milliard de dollars sur trois ans en faveur de plusieurs nouvelles initiatives visant à soutenir le développement des compétences et la formation des travailleurs, et à inciter les employeurs à les embaucher et à les maintenir en poste. Ces mesures contribueront à créer, au cours des prochaines années, près de 500 000 nouveaux emplois et possibilités de formation pour les travailleurs. Le gouvernement du Canada s'était engagé à créer plus d'un million d'emplois pour rétablir le niveau de l'emploi antérieur à la pandémie, et cela a été réalisé le mois dernier.

« Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le secteur du tourisme et de l'hôtellerie pour l'aider à relever les défis auxquels il fait face en raison de la pandémie de COVID-19. Le financement annoncé aujourd'hui aide les entreprises à se relever et à attirer et retenir les travailleurs qualifiés dont l'industrie touristique a besoin. Non seulement nous appuyons les Canadiens qui font traditionnellement face à des obstacles au marché du travail et offrons aux travailleurs le soutien dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois, mais nous aidons aussi le secteur du tourisme à reprendre de la vigueur. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Le secteur canadien du tourisme compte parmi les plus touchés par la COVID-19 et l'économie de notre pays ne pourra se remettre complètement avant que le secteur du tourisme ne reprenne de la vigueur. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les entreprises à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre en attirant et en maintenant en poste des travailleurs qualifiés, à renforcer les capacités et à assurer l'inclusion et la diversité au sein de la main-d'oeuvre du secteur du tourisme au Canada. Les employés de ce secteur constituent la clé. Notre main-d'oeuvre accueillante est l'un de nos meilleurs atouts et nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour nous assurer qu'ils sont encore mieux outillés pour accueillir la clientèle en toute sécurité lorsqu'il est possible de le faire. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, Randy Boissonnault

Les faits en bref

Les 24 projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus d'appel de propositions ouvert qui s'est déroulé du 22 janvier au 4 mars 2021.

Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie a été l'un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Selon l'étude du Conference Board du Canada intitulée Briefing: COVID-19 Impact on Tourism Sector Employment and Revenues , on prévoit que les taux d'emploi dans le secteur demeureront inférieurs aux niveaux de 2019 jusqu'en 2023.

intitulée , on prévoit que les taux d'emploi dans le secteur demeureront inférieurs aux niveaux de 2019 jusqu'en 2023. Des éclosions de COVID-19 ayant entraîné des confinements ont fait chuter l'emploi touristique de 15 % à 23 %. En avril 2021, le tourisme employait 520 000 travailleurs de moins qu'en février 2020, soit le dernier mois avant que la pandémie n'atteigne le Canada . Il s'agit d'une baisse de l'emploi de plus de 25 %.

. Il s'agit d'une baisse de l'emploi de plus de 25 %. Le secteur du tourisme est une source importante d'emplois pour les jeunes travailleurs et les nouveaux arrivants. En 2019, les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) occupaient plus d'emplois dans ce secteur que tout autre groupe d'âge, représentant 34 % de la main-d'oeuvre canadienne du tourisme, et les immigrants et les résidents non permanents représentaient quant à eux 28 % de la main-d'oeuvre dans ce secteur.

Le Programme d'appui aux initiatives sectorielles sera intégré au nouveau Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre, qui a reçu 960 millions de dollars dans le cadre du budget de 2021 pour aider des secteurs clés de l'économie à mettre en oeuvre des solutions axées sur l'industrie afin de répondre aux besoins actuels et émergents en matière de main-d'oeuvre.

Le nouveau Programme aidera les employeurs à trouver des travailleurs qualifiés et permettre aux Canadiens d'avoir la formation dont ils ont besoin. Il offrira également des possibilités de formation aux travailleurs qui ont été mis à pied à cause de la pandémie de COVID-19. Ce programme aidera les entreprises et les travailleurs à se préparer à la transition de la main-d'oeuvre dans une économie verte en évolution rapide, à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre dans des secteurs comme les soins de santé et à favoriser la croissance de l'économie.

Le Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main-d'oeuvre aura une portée élargie pour les projets de grande envergure qui offrent une plus grande gamme d'activités sectorielles, y compris la formation et le perfectionnement des compétences ainsi que l'élaboration de solutions aux problèmes de main-d'oeuvre.

Le Programme devrait lancer des appels de propositions au début de janvier 2022.

Document d'information

Liste des projets retenus

Organisme Titre du projet Lieu Montant du financement Conseil canadien des ressources

humaines en tourisme Reprise de la main-d'oeuvre

touristique : Aider à rétablir des

centaines de milliers d'emplois et à

renforcer la résilience Ottawa (Ontario) 3 965 209 $ Conseil canadien des ressources

humaines en tourisme Maintien d'un système fondamental

de renseignements et de prévisions

sur le marché du travail Ottawa (Ontario) 3 326 699 $ Université Cape Breton Réseau de formation touristique de

l'île du Cap-Breton Sydney (Nouvelle-

Écosse) 2 257 259 $ Conseil de la Nation huronne-

wendat (Centre de

développement de la formation et

de la main-d'oeuvre) Tous ensemble pour notre avenir Wendake (Québec) 4 115 530 $ Georgian College of Applied Arts

and Technology UpSkill Tourism Microcredential

Program Barrie (Ontario) 1 712 508 $ Gros Morne Institute for

Sustainable Tourism Inc. Leadership and Innovation for the

Future of Tourism in Atlantic

Canada (LIFT Atlantic) Rocky Harbour

(Terre-Neuve-et-

Labrador) 3 992 800 $ Groupe artisanal féminin

francophone de l'Ontario Inc. La relance de l'industrie hôtelière et

touristique comme voie de la

relance économique Toronto (Ontario) 89 400 $ Hospitality Training Action Centre

Local 75 The Future of Work - Foundational

Skills a Pathway to Recovery +

Resilience Toronto (Ontario) 3 413 005 $ Hospitality Workers Resource

Centre At the Cross-Paths of Skills: A

Model of Intelligent Cross-Sectoral

Career Planning and Development Toronto (Ontario) 4 905 950 $ Latincouver Cultural and

Business Society Creating Paths for Employment in

Tourism and Hospitality Vancouver

(Colombie-

Britannique) 766 614 $ Université Mount Saint Vincent The Ki'nuk Tourism Program at

Mount Saint Vincent University Halifax (Nouvelle-

Écosse) 1 964 250 $ Ontario Restaurant Hotel & Motel

Association Grassroots Revitalization of the

Ontario Hospitality Journey Mississauga

(Ontario) 742 775 $ Outward Bound Canada Training Academy for Outdoor

Professionals Toronto (Ontario) 7 313 109 $ Refiner's House of Prayer Placement Aid & Skill Development

(PASD) Project Brampton (Ontario) 1 351 910 $ Saffron Hub Women in Food Entrepreneurship Whitby (Ontario) 112 500 $ Conference Board du Canada, The Role of Newcomers and

Temporary Workers in Tourism

Sector Recovery Ottawa (Ontario) 803 039 $ The Firecircle Ltd. Transition to Tourism

Entrepreneurship Ottawa (Ontario) 5 302 500 $ The Further Education Society of

Alberta Pathways: Creating Opportunities

for Indigenous Youth Employment

in Tourism and Government Calgary (Alberta) 4 073 232 $ Immigrant Services Society of

British Columbia Gateway to Tourism/Hospitality

Jobs for Newcomers Vancouver

(Colombie-

Britannique) 2 277 035 $ YMCA du Grand Vancouver YMCA Café Training Program New Westminster

(Colombie-

Britannique) 2 644 155 $ Thompson Okanagan Tourism

Association Hospitality Professional Program Kelowna

(Colombie-

Britannique) 1 869 888 $ Université de Victoria Indigenous Community

Entrepreneurship Development &

Action Recovery Program (I-

CEDAR) Victoria

(Colombie-

Britannique) 4 914 190 $ Wheatland Express Inc. East-Central Saskatchewan

Tourism & Learning Centre Wakaw

(Saskatchewan) 4 205 908 $ Yukon Literacy Coalition Yukon Pathways to Success Whitehorse (Yukon) 1 230 926 $



TOTAL 67 350 391 $

