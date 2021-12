Onera Health remporte le prestigieux Prix «Technology Innovation Leadership 2021» décerné par Frost & Sullivan





Onera Health, le leader de la transformation de la médecine du sommeil et de la surveillance à distance, a annoncé ce jour avoir reçu le Prix «Technology Innovation Leadership 2021» décerné par Frost & Sullivan, dans la catégorie «Innovation technologique européenne de diagnostic du sommeil» pour ses solutions uniques et innovantes.

Le choix de Frost & Sullivan s'est appuyé sur sa récente analyse du marché de ce secteur pour récompenser Onera Health dans la catégorie «Innovation technologique européenne de diagnostic du sommeil». Cette reconnaissance par Frost & Sullivan est strictement réservée aux entreprises à la pointe de l'innovation et de la croissance dans leurs secteurs respectifs.

«Recevoir cette distinction de la part de Frost & Sullivan est un grand honneur pour nous,a déclaré Ruben de Francisco, fondateur et PDG d'Onera Health. Le fait que nous soyons reconnus par une société d'analyse de premier plan confirme le travail acharné que toute notre équipe consacre à la réalisation et à la commercialisation de nos produits pour aider le secteur médical à fournir des réponses indispensables aux patients atteints de troubles du sommeil.»

«Grâce à des fonctionnalités complètes de diagnostic et de surveillance, la technologie de qualité médicale d'Onera Health permet non seulement d'identifier les divers troubles du sommeil, mais permet également aux cliniciens de surveiller les patients à distance pour optimiser le traitement», conclut Srinath Venkatasubramanian, analyste du secteur, Santé transformationnelle, chez Frost & Sullivan.

Les Prix «Best Practices» (Meilleures pratiques) de Frost & Sullivan récompensent les entreprises de divers marchés régionaux et mondiaux qui apportent la preuve de réalisations exceptionnelles et de performances supérieures en matière de leadership, d'innovation technologique, de service client et de développement de produits stratégiques. Pour déterminer les meilleures pratiques de chaque secteur, les analystes de Frost & Sullivan comparent les acteurs du marché et mesurent leurs performances au travers d'entretiens approfondis, d'analyses minutieuses et de vastes recherches secondaires.

Pour lire la version intégrale du rapport, cliquer ici

À propos d'Onera

Onera Health, un leader de la transformation de la médecine du sommeil et de la surveillance à distance, conçoit des solutions et des services de diagnostic révolutionnaires pour aider des millions de personnes à remédier à leurs troubles du sommeil. Également axée sur d'autres domaines médicaux, Onera Health fournit des systèmes de suivi de diverses maladies chroniques qui améliorent la santé et la qualité de vie des patients à travers le monde. Les solutions innovantes mises au point par Onera Health fournissent aux médecins des données exhaustives issues des tests de sommeil dans divers environnements cliniques et non cliniques afin d'optimiser les soins donnés aux patients et de réduire le coût des soins de santé. Onera Health est présent aux Pays-Bas et aux États-Unis. Pour plus d'informations, visiter le site www.onerahealth.com

À propos de Frost & Sullivan

Depuis une soixantaine d'années, la société Frost & Sullivan est mondialement réputée pour l'accompagnement qu'elle offre aux investisseurs, aux chefs d'entreprise et aux gouvernements pour les aider à faire face aux changements économiques, à identifier les technologies transformatrices, les mégatendances et les nouveaux modèles entrepreneuriaux. Frost & Sullivan aide les entreprises à passer à l'action, générant ainsi un flux continu d'opportunités de croissance qui favorisent les réussites futures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.frost.com.

