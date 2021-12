Asahi Europe & International collabore avec Tech Mahindra pour mener son programme de transformation numérique (#digital Transformation Programme)





Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de restructuration d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Asahi Europe & International (une société de l'Asahi Group Holdings), pour mener un programme de modernisation informatique à l'échelle de toute l'entreprise.

Le programme de modernisation informatique d'Asahi, en partenariat avec Tech Mahindra, se concentrera sur la rationalisation et la standardisation des services pour ses différents secteurs d'activité couvrant plus de 10 000 employés dans 16 pays répartis sur quatre continents. Le projet stratégique améliorera les opérations mondiales d'Asahi en déplaçant intégralement les applications de l'organisation vers le cloud, en modernisant son infrastructure informatique, et en consolidant ses fournisseurs.

Vikram Nair, président pour la région EMOA, chez Tech Mahindra déclare, « Nous sommes ravis d'annoncer notre association avec Asahi Europe & International. Nous sommes convaincus que la combinaison de nos compétences d'experts en technologie et la passion qui nous anime envers l'autonomisation numérique des entreprises permettra à Asahi de mener à terme sa feuille de route ambitieuse. Nous sommes même certains que ce partenariat à long terme sera en mesure d'influencer la direction future de l'industrie mondiale des aliments et boissons. »

Le partenariat fournira à Asahi des opérations d'infrastructure informatique, axées prioritairement sur le cloud et interopérables. Tech Mahindra fournira divers services, notamment des opérations d'infrastructure et de service d'assistance, des périphériques en tant que service, la gestion des ressources d'infrastructure logicielle (software infrastructure asset management, SIAM), la migration dans le cloud, et la modernisation des applications. Cet engagement sur cinq ans rénovera le noyau numérique d'Asahi en centralisant les processus d'entreprise, qui, une fois alimentés avec des technologies modernes, permettront d'obtenir des efficacités maximales, optimisant ainsi la croissance de la Société.

Reto-Urs Sahli, directeur de l'information, chez Asahi Europe & International, commente en ces termes, « La création d'un partenariat écosystémique avec Tech Mahindra est une étape clé dans nos efforts pour transformer notre paysage informatique et des moyens mis en oeuvre pour fournir des services technologiques à l'organisation. Nous sommes impatients de débloquer les opportunités d'innovation, d'automatisation et d'excellence des opérations grâce à ce partenariat. Les cultures et valeurs des deux entreprises se correspondent à la perfection, ce qui est une recette très prometteuse de réussite future. »

Le partenariat stratégique de Tech Mahindra avec Asahi marque une nouvelle étape majeure du développement de l'organisation, et étendra sa présence dans plusieurs pays européens.

Dans le cadre de la stratégie NXT.NOWtm, Tech Mahindra vise à améliorer les expériences centrées sur l'humain, pour les entreprises. La Société se concentre par conséquent sur l'investissement dans les technologies et les solutions émergentes facilitant la transformation numérique afin de mieux répondre aux besoins changeants des clients, par le biais de notre cadre DigitALL.

Communiquez avec nous, sur www.techmahindra.com

Notre présence sur les réseaux sociaux

Facebook : https://www.facebook.com/TechMahindra

Twitter : https://twitter.com/Tech_Mahindra

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tech-mahindra/

YouTube : https://www.youtube.com/user/techmahindra09

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 14:40 et diffusé par :