JFrog étend l'adoption des DevOps Cloud au Canada avec un nouveau soutien régional pour AWS et Microsoft Azure





JFrog Ltd. (« Jfrog ») (NASDAQ : FROG), l'entreprise de Logiciel liquide et le créateur de la plateforme JFrog DevOps, a annoncé aujourd'hui la mise en place de nouveaux centres hôtes canadiens pour les clients désireux d'utiliser le logiciel JFrog dans AWS et Microsoft Azure. Disponible dès maintenant dans le Marché AWS, le Marché Microsoft Azure ou directement auprès de JFrog, les entreprises dont le siège social se trouve au Canada peuvent payer un abonnement et déployer la plateforme JFrog dans le nuage public et dans la région de leur choix, tout en sachant que leurs données sont conservées localement, sont en sécurité et sont conformes aux exigences réglementaires nationales.

Le gouvernement du Canada a imposé une réglementation très stricte concernant la résidence des données et la souveraineté des données; ce qui pose un défi aux organisations qui se trouvent au Canada et qui utilisent les nuages publics, afin de recueillir ou de partager des informations avec des partenaires ou des fournisseurs à l'extérieur des frontières du pays. Grâce à l'établissement de centres de données de nuages publics situés à Toronto pour Microsoft Azure et à Montréal pour AWS, les organisations dont le siège social se trouve au Canada, qui se servent de la plateforme JFrog dans le nuage, peuvent le faire tout en restant conformes aux exigences nationales quant à la protection des données. On s'attend également à ce que ces nouveaux centres régionaux de données dans le nuage puissent contribuer à réduire le temps de latence, aident à améliorer le rendement, proposent des options de continuité opérationnelle pour les entreprises locales.

« Les entreprises canadiennes se tournent de plus en plus vers le nuage, pour devenir plus agiles, plus modulables et afin d'optimiser le CTP (Coût total de propriété), en répartissant des charges de travail essentielles dans multiples domaines, tant publics que privés », a indiqué Shlomi Ziv, vice-président de Global Cloud Solutions, JFrog. « Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires chez AWS et Microsoft, afin d'offrir de nouvelles infrastructures hôtes régionales pour soutenir les transitions des données de nos clients communs vers le nuage. »

Actuellement, environ 92% de toutes les entreprises canadiennes ont adopté les services d'hébergement informatique dans les nuages et on prévoit que les dépenses quant à l'infrastructure informatique dans les nuages au Canada atteindront 10,3 milliards de dollars américains en 2023. Alors que de plus en plus d'entreprises ayant leur siège social au Canada mettent de l'avant leurs initiatives de transformation numérique, la plateforme JFrog peut aider les équipes à offrir de nouveaux logiciels plus rapidement et plus efficacement, de sorte qu'ils puissent innover plus vite et proposer de nouveaux produits en devançant la concurrence.

Les nouvelles options d'hébergement de JFrog situées au Canada pour AWS et Microsoft Azure fournissent aux clients :

Une administration et une vérification des données simplifiées, conformément aux exigences canadiennes quant à la souveraineté des données

La tranquillité d'esprit en sachant que toutes les données sont créées et conservées au Canada, à l'abri de la surveillance et de la juridiction d'autres pays

Une meilleure disponibilité et un rendement accru grâce à la proximité au sein du pays

Des capacités de redondance de données et de basculement au sein de tous les centres de données au Canada pour la récupération de données en cas de perte.

Les clients qui souhaitent obtenir un soutien dans le nuage situé au Canada pour les données de leur plateforme JFrog devraient communiquer avec leur représentant commercial.

Ces informations vous intéressent ? Tweetez ceci : .@jfrog présente un nouveau soutien régional canadien pour JFrog dans AWS et Microsoft Azure https://jfrog.com/pricing/

À propos de JFrog

JFrog est déterminée à devenir l'entreprise derrière toutes les mises à jour de logiciels au monde, poussée par une vision « Liquid Software » pour permettre le flux continu et sécuritaire complet des données binaires de concepteurs. La plateforme de bout en bout DevOps de l'entreprise, c'est-à-dire, la plateforme JFrog,fournit les outils et la visibilité exigés par les organisations modernes pour relever les défis actuels en ce qui a trait à l'ensemble des éléments essentiels du cycle DevOps. La plateforme hybride, universelle et multi-nuage DevOps de JFrog est disponible tant sous forme de services autogérés que de services SaaS, pour diverses plateformes fournissant un service dans les nuages. JFrog inspire la confiance de millions d'utilisateurs et de milliers de clients, notamment une majorité des entreprises figurant sur la liste de Fortune 100, qui dépendent des solutions proposées par JFrog pour la gestion de leurs pipelines de livraison de logiciels qui s'avèrent essentiels. Pour en savoir plus, consultez le site jfrog.com.

Note d'avertissement au sujet des énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse comporte des énoncés « tournés vers l'avenir », ainsi qu'est défini ce terme selon les lois de sécurité fédérales des É.-U., y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés au sujet de nos objectifs visant à faciliter l'adoption de DevOps dans le nuage au Canada, en offrant un nouveau soutien régional pour AWS et Microsoft Azure, quant à notre capacité de répondre aux besoins de nos clients et aussi la demande prévue en ce qui a trait à nos produits. Ces énoncés prévisionnels reposent sur nos suppositions, nos attentes et nos estimations actuelles et sont sujettes à des risques, des incertitudes, des suppositions et des changements de circonstances considérables, qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre rendement et nos réalisations actuels puissent différer significativement des informations exprimées ou implicites de quelque énoncé prévisionnel que ce soit.

Il existe un nombre important de facteurs qui pourraient avoir une incidence remarquée sur les résultats réels par rapport aux affirmations stipulées dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter : des risques liés à la gestion de notre croissance rapide; des risques liés aux capacités grandissantes de l'offre de produits; notre capacité à fidéliser nos clients actuels et à leur fournir des mises à niveau; notre capacité à attirer de nouveaux clients; notre capacité à mettre au point et élargir efficacement nos capacités de ventes et de marketing; le risque de brèche de sécurité; le risque de problèmes d'interruption de services ou de rendement relativement à nos produits et à nos capacités de plateforme; notre capacité à nous adapter et à remédier à une technologie qui évolue rapidement ou aux besoins changeants des clients; notre capacité à être concurrentiel dans les marchés auxquels nous participons; l'état général du marché, de même que les conditions politiques, économiques et organisationnelles de façon globale; et la durée et l'impact de la pandémie de COVID-19. Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux indiqués ou implicites stipulés dans des énoncés prévisionnels, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, les risques expliqués en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les informations indiquées dans notre Rapport annuel dans le Formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre2020, notre Rapport trimestriel dans le Formulaire 10-Q pour le trimestre ayant pris fin le 30 septembre 2021, ainsi que d'autres documents et rapports que nous pourrions avoir à remettre de temps en temps à la SEC. Les énoncés prévisionnels représentent nos estimations et nos suppositions, uniquement en date de la publication de ce communiqué de presse. Nous nous désistons de toute obligation de mettre à jour des énoncés prévisionnels.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 14:25 et diffusé par :