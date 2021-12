Négociations du secteur public - Échec de la médiation : le personnel de la fonction publique, représenté par le SFPQ, se dirige vers la grève en 2022





QUÉBEC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Après plus deux mois de médiation, c'est un constat d'échec qu'ont fait les personnes déléguées du SFPQ réunies hier à Québec. Le conseil de négociation de l'accréditation Fonctionnaires, regroupant près d'une centaine de personnes déléguées, a déploré l'intransigeance du gouvernement Legault devant les demandes syndicales, et voté en faveur de moyens de pression lourds pouvant mener à la grève. Ainsi, quelque 26 000 membres du SFPQ dans la fonction publique seront appelés à se prononcer, après la période des Fêtes, pour la mise en place de moyens d'action robustes pouvant conduire à des journées de grève en 2022.

« Les offres déposées en juillet dernier n'ont pratiquement pas été bonifiées jusqu'à présent par l'employeur. Après plus de deux ans à tendre la main au gouvernement Legault pour trouver des solutions concrètes à l'amélioration des conditions de travail de nos membres et ainsi endiguer la pénurie de personnel, il est maintenant temps de passer à l'action. Nous irons donc chercher des mandats de grève auprès de nos membres qui en ont assez de voir le gouvernement de la CAQ offrir des conditions salariales inférieures au personnel de la fonction publique québécoise. Difficile de ne pas y voir un désintérêt de ce gouvernement pour tout ce qui touche les services offerts à la population par nos membres dans les ministères et organismes. En cette année électorale qui débute, la CAQ nous trouvera sur son chemin », indique Christian Daigle, président général du SFPQ.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

