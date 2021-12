Solotech fait l'acquisition de XR Studios et élargit ses services de production virtuelle grâce à un campus consacré à la réalité étendue à Los Angeles





La nouvelle entreprise propulsera la nouvelle Division Médias et Technologies (MET) de Solotech

LOS ANGELES, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Martin Tremblay, président et chef de la direction du Groupe Solotech, est ravi d'annoncer que Solotech a fait l'acquisition de XR Studios, une agence à services complets spécialisée dans la réalité étendue, qui comprend la technologie de la réalité augmentée pour la diffusion en direct et les productions virtuelles. Dans le cadre du plan stratégique, XR Studios continuera à fonctionner en tant qu'entité et marque distinctes, poursuivant sur sa forte lancée comme chef de file du marché.

Grâce à cette acquisition, la Division Médias et Technologies (MET) récemment créée par Solotech franchira une nouvelle étape importante dans la réalisation de sa vision, qui consiste à concevoir de nouvelles solutions technologiques au carrefour de trois réalités : les artistes et leurs admirateurs, les producteurs de contenu et les joueurs en ligne. Leader de renommée mondiale dans le secteur de la production en direct, Solotech a perçu un accroissement de la demande pour les services de diffusion en direct et de production virtuelle, et a rapidement adapté son offre pour répondre aux besoins de ses clients et saisir de nouvelles occasions d'affaires.

Située à Los Angeles -- au coeur de l'industrie du divertissement -- l'agence XR Studios sert une clientèle haut de gamme dans de multiples segments comme la télévision, la musique, les entreprises Fortune 500 et les événements en direct. XR Studios est à l'origine de performances innovantes telles que la finale d'American Idol par Katy Perry et les MTV Video Music Awards de 2020. Parmi ses autres clients notables, citons Billie Eilish, Leon Bridges, Amazon, Verizon, Twitch et bien d'autres.

« XR Studios aide les créatifs, les agences, les artistes et les équipes de production à atteindre leurs objectifs », a déclaré J.T. Rooney, président de XR Studios. « Au fond, nous sommes un groupe composé d'équipes créatives et de producteurs qui perçoivent la valeur d'une entreprise naviguant entre technologie et création pour aider les partenaires à fignoler tous les détails de leurs projets dans le nouveau contexte passionnant de la réalité étendue et des productions virtuelles », poursuit-il. L'acquisition de XR Studios permet également de nous adjoindre un joueur de grand talent, le directeur de la technologie Scott Millar. Ce dernier a travaillé sur de multiples projets internationaux de RA à grande échelle, pour lesquels il était principalement responsable de l'installation, de l'ingénierie et de la technologie audiovisuelle en général. Il a joué un rôle déterminant dans la création du flux de travail de la réalité étendue, en collaborant avec des équipes logicielles comme disguise, Notch, Unreal Engine et Touch Designer, faisant de Millar un expert incontesté de cette technologie.

Cette transaction permettra de concrétiser plus rapidement l'ambition commune de Solotech et de XR Studios, qui consiste à devenir le principal fournisseur de solutions de réalité étendue à l'échelle mondiale. « En plus de Los Angeles, nous prévoyons d'ouvrir de nouveaux studios dans d'autres marchés florissants. Solotech dispose déjà d'une présence étendue aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec ses 18 adresses. Par conséquent, les nouveaux studios stratégiquement situés seront soutenus par des équipes et des technologies solides », affirme M. Tremblay.

D'autres nouveaux membres de la Division MET, comme Waveform, une entreprise récemment acquise, renforceront la force et la portée de XR Studios et de l'ensemble de la Division. « La transaction conclue avec XR Studios se présente comme la pièce manquante du casse-tête et constitue le 3e pilier de notre Division MET en ajoutant des solutions complètes de production virtuelle et de réalité mixte à notre offre haut de gamme de diffusion en direct et de sports électroniques », ajoute M. Tremblay.

Le secteur de la réalité étendue devant connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30,6 % au cours des six prochaines années1, Solotech et XR Studios sont sur la voie du succès. « Nous sommes impatients de nous lancer dans cette nouvelle aventure et nous sommes certainement à l'affût d'autres ajouts pour positionner notre Division MET au sommet absolu, alors continuez de nous surveiller! Nous sommes extrêmement heureux de cette opportunité; cette acquisition a été rendue possible avec le soutien continu de nos actionnaires Claridge, Desjardins Capital et Investissement Québec », conclut M. Tremblay.

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 40 ans, Solotech est un leader mondial en audiovisuel et en technologies du divertissement comptant 18 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Grâce à un inventaire provenant de plus de 300 manufacturiers et partenaires de renom, Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les commerces, la culture et l'éducation. Elle a le plein soutien de trois actionnaires importants : Claridge, Desjardins Capital et Investissement Québec. Solotech compte plus de 1 360 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Toronto, Montréal, Halifax, Ottawa, Calgary, Québec, Saguenay, Macao et Hong Kong.

Pour en savoir davantage : solotech.com

À propos de XR Studios

XR Studios est une agence de production numérique de premier plan qui produit des technologies immersives destinées au divertissement en direct. En tant que fournisseur de solutions complètes haut de gamme, XR Studios se spécialise dans les services-conseils en matière de flux de travail de réalité étendue (RE), de réalité augmentée (RA) et de production virtuelle (PV), tant pour ses productions internes que pour les projets exclusifs hors studio. S'appuyant sur des années de perfectionnement avec les experts en tête du secteur, XR Studios a servi certains des artistes et des marques les plus renommés au monde, de la conception à la réalisation.

Pour en savoir plus : www.xrstudios.live

