Wejo libère de potentiel de la ville connectée grâce à un flux en direct de données de stationnement à valeur ajoutée dans toute l'Europe, en partenariat avec le principal constructeur automobile allemand





Le partenariat renforcé apporte un accès en flux direct aux données relatives aux parkings dans l'environnement Wejo pour aider les villes connectées, les fournisseurs de services de mobilité et les exploitants d'infrastructures à identifier les opportunités de stationnement. Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH et Wejo ont signé le renforcement de leur partenariat sous la forme de nouveaux cas d'utilisation afin de concrétiser un peu plus l'avènement de la ville intelligente.

Ce nouveau chapitre dans la stratégie #DataForGood de Wejo est alimenté par l'expansion d'un partenariat lancé en 2019 entre Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH et Wejo. Le flux direct de données anonymisées de véhicules diffusera entre 10 et 14 millions d'événements uniques relatifs aux conditions de stationnement collectées par les véhicules Mercedes-Benz dans l'UE.

"Avec un plus grand nombre de cas d'utilisation en interaction à l'avenir, nous nous engageons à créer une valeur commerciale à long terme en faveur des opérateurs de la ville connectée et des consommateurs finaux", déclare Benoit Joly, VPE, Automobile et mobilité, Wejo. "Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Mercedes-Benz Connectivity Services pour continuer à créer des expériences plus intelligentes, plus efficientes et plus sûres pour tous."

Ce partenariat élargi repose sur le programme de serveur neutre de Wejo. Que ce soit en flux direct ou à la demande, Wejo s'engage en matière de confidentialité des données afin d'assurer une utilisation conforme. Ce flux d'informations permet de rationaliser la congestion et procure une expérience de stationnement plus fluide pour les conducteurs.

Avec des millions de véhicules dans le monde, la fourniture de données "en direct" consolide les solutions axées sur les données de Wejo et génère une nouvelle valeur à un écosystème de la mobilité en pleine croissance.

Produits | Wejo Traffic Intelligence

À propos de Wejo

Wejo, un leader mondial dans le secteur des données pour véhicules connectés, révolutionne la manière dont nous vivons, travaillons et voyageons en transformant et en interprétant les données historiques et en temps réel des véhicules. L'entreprise oeuvre en faveur d'une mobilité plus intelligente en organisant des trillions de points de données issues de plus de 11,9 millions de véhicules et de plus de 60 milliards de trajets effectués à travers le monde par différentes marques et modèles, puis en standardisant et en améliorant ces flux de données sur une grande échelle. Wejo collabore avec des entreprises et des organisations partageant les mêmes valeurs pour transformer ces données en informations précieuses et utiles pour les consommateurs. En fournissant les données, les informations et les connaissances les plus exhaustives et fiables, Wejo crée un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour tous. Fondé en 2014, Wejo emploie plus de 250 personnes et possède des bureaux à Manchester (Royaume-Uni) et dans les régions du monde où l'entreprise évolue. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wejo.com.

À propos de Mercedes-Benz Connectivity Services

MB Connectivity (mercedes-benz.com)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 13:45 et diffusé par :