Le Canada soutient l'action communautaire en matière de protection de l'eau douce grâce au programme ÉcoAction

GATINEAU, QC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ -Une eau douce propre est essentielle à la santé, à la sécurité et au bien-être de nos collectivités. Le gouvernement du Canada est déterminé à trouver des solutions fondées sur la nature pour que l'eau reste sûre, propre et bien gérée pour les générations à venir.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un financement de près de 4 millions de dollars pour soutenir cinquante-deux nouveaux projets pendant les quatre prochaines années dans le cadre du programme de financement communautaire ÉcoAction.

Les projets financés cette année auront une incidence mesurable et positive sur l'environnement et mobiliseront des collectivités partout au pays. Les projets sont axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau douce par des mesures visant à réduire les substances nocives dans l'eau douce ainsi qu'à remettre en état et à protéger la santé des écosystèmes d'eau douce.

Par exemple, l'organisme Lac La Biche Region Watershed Stewardship Society, en Alberta, recevra 60 000 dollars pour améliorer la qualité de l'eau et la résilience du bassin hydrographique du lac La Biche en atténuant les effets des eaux pluviales, en fournissant un habitat faunique, en captant le carbone et en développant des possibilités de sensibilisation pour la collectivité. L'organisme Manitoulin Streams, en Ontario, recevra 30 000 dollars pour inciter les jeunes autochtones de la Première Nation Wiikwemkoong à éliminer les plantes envahissantes et à remettre en état les frayères de leur collectivité.

ÉcoAction offre une aide financière à des organismes non gouvernementaux et sans but lucratif pour des projets axés sur l'action locale dont les résultats permettront d'améliorer la qualité de l'eau et de contribuer à protéger l'eau douce du Canada. Récemment, le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions pour le financement de projets dans le cadre du programme ÉcoAction pour 2022-2023. Les demandes seront acceptées jusqu'au 11 janvier 2022.

« Les Canadiens comprennent l'importance de l'eau douce pour notre santé, notre économie et le bien-être de nos collectivités. Afin d'intervenir de manière efficace pour protéger cette précieuse ressource et pour résoudre les enjeux en matière de qualité de l'eau, nous devons continuer à renforcer la collaboration et la mobilisation auprès des collectivités, des jeunes et des peuples autochtones. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le Canada compte plus de deux millions de lacs et de cours d'eau, ce qui représente environ 20 p. 100 de toute l'eau douce de la planète.

compte plus de deux millions de lacs et de cours d'eau, ce qui représente environ 20 p. 100 de toute l'eau douce de la planète. Le programme de financement communautaire ÉcoAction est un programme à frais partagés qui tire parti de contributions de partenaires de projet. Il exige qu'au moins 50 p. 100 de la valeur totale d'un projet provienne d'autres sources que le gouvernement du Canada.

Les contributions des partenaires aux cinquante-deux projets sont évaluées à plus de 7,6 millions de dollars et sont fournies sous forme de ressources en espèces ou en nature.

Les projets financés dans le cadre du programme ÉcoAction devraient permettre de réaliser ce qui suit :

protéger, stabiliser ou améliorer plus de 15 200 hectares de rivages;



réduire ou détourner plus de 404 000 kilogrammes de déchets dangereux;



réduire la consommation d'eau de plus de 29 000 litres.



planter plus de 112 000 plantes indigènes.

Les cinquante-deux projets financés devraient mobiliser plus de 809 300 personnes et permettre de communiquer les activités et les résultats des projets à plus de 780 100 personnes.

