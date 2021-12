Pathfinder arrive dans la mise à jour de décembre de MapleStory M





MapleStory M, le MMORPG mobile gratuit et populaire de Nexon, a officiellement lancé sa toute dernière mise à jour, apportant au jeu la nouvelle catégorie Pathfinder tant attendue, et divers événements et activités d'hiver auxquels sont conviés tous les joueurs. Cette toute dernière mise à jour de Pathfinder a également augmenté le niveau maximum à 250, et propose de nouvelles missions quotidiennes et hebdomadaires, avec des objectifs inédits et un mini-donjon flambant neuf ajouté au jeu.

À ce jour, l'explorateur habile au tir qui possède un arc antique, Pathfinder, est disponible en tant que nouvelle catégorie jouable. Les joueurs qui préenregistrent Pathfinder peuvent gagner divers articles, notamment des tickets de charge de combat automatique et des tickets EXP ; et tous les joueurs peuvent participer à des événements Mega Burning et On-Time/Growth Support pour aider à améliorer rapidement le nouveau Pathfinder. En bonus suite à la maintenance d'aujourd'hui, MapleStory M et MapleStory organiseront l'événement Pathfinder Link Event jusqu'au 19 janvier 2022, où après avoir atteint les niveaux 70, 120 et 140 dans MapleStory M avec Pathfinder, les joueurs peuvent collecter des récompenses dans les deux jeux, y compris Pathfinder Outfit Gift Box, Ancient Relic, et plus encore.

Le quatrième commandant du Mage Noir, Arkarium, qui était auparavant un esclave sous Rhinne, Maple World's Transcendent of Time, fait ses débuts dans MapleStory M. Les joueurs pourront créer les accessoires du nouveau Boss, Dominator Pendant, en utilisant les matériaux obtenus aux combats contre Arkarium.

Une nouvelle carte de la rivière Arcane a également été ajoutée, la Dreaming City Lachelein, apportant son lot de nouvelles quêtes et de monstres inconnus, des articles de zone à découvrir, et un nouveau champ de force Arcane. Les mini-donjons offrent également une amélioration de la qualité de vie, grâce à cette mise à jour, et les joueurs peuvent désormais jouer automatiquement plusieurs fois en utilisant des tickets et des mesos.

Parallèlement aux événements célébrant l'arrivée de Pathfinder, les joueurs peuvent s'attendre à de nombreux événements hivernaux tout au long du mois de décembre et jusqu'à la nouvelle année :

I&B Burning Challenge Mission Event : du 15 décembre 2021 au 19 janvier 2022, cet événement revient, en attribuant aux joueurs non seulement des titres d'Ice Agent ou de Burning Agent, mais en leur assignant également des missions quotidiennes à remporter.

Holiday Mr. Kim's Gift : du 22 décembre au 30 décembre 2021, en tapant sur Mr. Kim les joueurs remporteront des objets spéciaux.

Winter Happyville Events : (divers horaires sont prévus ? se référer à la bannière de l'événement dans le jeu, ou consulter les notes de mise à jour de MapleStoryM pour obtenir les dates et horaires exacts pour chaque événement). Le Winter Happy Village accueillera de nombreux événements hivernaux en décembre et janvier : Événement de largage de pièces Un enfant sage mérite un cadeau ! Un enfant impertinent mérite également un cadeau ! Événement d'arbres de buffs Grande évasion de Rudolph

2022 Countdown Event : du 23 décembre 2021 au 6 janvier 2022, les joueurs peuvent entrer chaque jour dans la carte événementielle et recevoir des EXP pendant dix minutes. Après avoir passé dix minutes sur la carte, ces joueurs recevront une récompense sous forme de compte à rebours et, le 1er janvier, les joueurs remporteront une récompense spéciale pour le Nouvel An !

Snowflake Snowpark : du 6 janvier au 18 janvier 2022, les joueurs pourront recevoir des tickets AB, des tickets EXP et une Gold Leaf en accomplissant différentes missions pour recevoir des tampons.

2022 New Year Wheel : du 13 janvier au 27 janvier 2022, les joueurs pourront recevoir jusqu'à 5 tickets de roue par jour en chassant. Les récompenses pour la participation à l'événement incluent des tickets AB, un parchemin Luckyday 5%, des cubes, des tickets EXP, et plus encore.

Pour en savoir plus sur MapleStory M, visitez l'App Store ou le Google Play Store, et suivez @PlayMapleM sur Twitter pour les dernières mises à jour.

MapleStory M, lancé dans le monde entier le 24 juillet 2018, fait entrer l'univers nostalgique MapleStory des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs (MMORPG) et à défilement horizontal, dans les applications mobiles, offrant les possibilités inépuisables de personnalisation, les intrigues palpitantes et les raids boss épiques que les fans attendent désormais de la franchise légendaire. MapleStory M a rapidement atteint les 10 millions de téléchargements dans les 100 jours qui ont suivi son lancement mondial, et vient de fêter son troisième anniversaire avec 16 millions de téléchargements mondiaux.

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne, de grande qualité, et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité.

