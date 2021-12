Gestion de patrimoine Scotia reconnue par Global Finance pour une deuxième année de suite





TORONTO, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia est fière d'avoir remporté les prix suivants remis par Global Finance : meilleurs services bancaires privés au Canada et meilleurs services bancaires privés mondiaux pour les clients ayant un actif net entre 1 million et 24,9 millions de dollars. Les prix Best Private Bank Awards sont remis annuellement et visent à récompenser les sociétés de gestion de patrimoine qui répondent le mieux aux besoins particuliers des clients aisés qui cherchent à faire fructifier, à préserver et à transmettre leur patrimoine.

« Ces prix témoignent haut et fort de notre engagement envers les clients, à savoir une approche globale de la gestion de patrimoine, explique Alex Besharat, vice-président à la direction et chef, Gestion de patrimoine - Canada à la Banque Scotia. Derrière le nom de Gestion de patrimoine Scotia, il y a une équipe de professionnels dévoués, de différents champs d'expertise, qui travaillent ensemble pour que chaque client qui franchit nos portes soit au coeur de toutes nos actions. »

Ces deux prix font suite à d'autres distinctions nationales remportées par Gestion de patrimoine Scotia en 2021, aux Bahamas et au Pérou.

« Les principes d'un service à la clientèle exceptionnel sont universels, ajoute Raquel Costa, vice-présidente à la direction, Gestion de patrimoine internationale à la Banque Scotia. Toute notre équipe est sur la même longueur d'onde quand il s'agit de comprendre nos clients et de leur fournir des solutions et des plans personnalisés. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS).





