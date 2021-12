Persistent Systems aide ATOSS à créer une organisation centrée sur le client, optimisée par Salesforce





ATOSS, un fournisseur allemand de logiciels de gestion des effectifs avec plus de 10 000 clients dans le monde, a sélectionné Persistent pour transformer sa gestion de la relation client à l'aide des intégrations Salesforce.

Persistent est l'un des principaux partenaires mondiaux de conseil et de mise en oeuvre de Salesforce pour la transformation numérique à grande échelle. ATOSS utilisera la plateforme Salesforce pour automatiser les ventes, s'intégrer aux systèmes back-end existants et introduire le service client et la gestion des événements. Persistent mettra d'abord en oeuvre Sales Cloud pour remplacer et redéfinir les processus de vente et de service actuels d'ATOSS. Ce projet fera progresser les objectifs stratégiques d'ATOSS de fidélisation à long terme de la clientèle grâce à une croissance durable, une normalisation et une optimisation des processus commerciaux, soutenues par la transformation du cloud, la transformation de la recherche géographique et la transformation organisationnelle.

La pratique Salesforce de Persistent aide les clients à se transformer en entreprises numériques modernes avec une expérience client améliorée, centrée sur le client, axée sur les données et qui coexiste et améliore les systèmes actuels. L'expertise industrielle de Persistent dans les clouds permet aux clients du monde entier de proposer des solutions unifiées et modernisées.

« Dans le processus de sélection des partenaires, le professionnalisme, l'attention aux détails et la rapidité dont a fait preuve Persistent pour comprendre nos besoins et présenter une approche de haute qualité basée sur des solutions ont été fortement convaincants. Le facteur décisif dans le choix de Persistent comme partenaire de mise en oeuvre a été son expérience des projets multi-cloud complexes. Persistent s'est avéré être un partenaire fiable et digne de confiance pendant le processus d'évaluation du système et nous a donné des conseils sur les options proposées par Salesforce. Nous sommes convaincus que nous pouvons maîtriser ce projet ensemble avec succès. »

Christof Leiber

CFO, ATOSS Software AG

« Le projet avec ATOSS est basé sur la plateforme Salesforce Customer 360, avec une optimisation continue et la mise en oeuvre de solutions supplémentaires telles que l'automatisation du marketing pour créer une expérience client innovante. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir ATOSS dans notre clientèle mondiale. »

Rajasekar Sukumar

Vice-président Europe, Persistent Systems

Salesforce, Sales Cloud, Customer 360 et autres font partie des marques déposées de salesforce.com, inc.

Avec plus de 15 500 employés répartis dans 18 pays à travers le monde, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Persistent a été nommé dans la liste Forbes Asia Best Under a Billion 2021, représentant des performances constantes en termes de chiffre d'affaires et de résultat ainsi que de croissance.

www.persistent.com

