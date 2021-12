Le Mazda MX-5 2022 : prix et ensembles offerts





La nouvelle technologie de contrôle cinématique de la posture procure au MX-5 une meilleure stabilité en virage.

La nouvelle peinture Quartz platine métallisé, les sièges en cuir Nappa Terracotta et le toit décapotable bleu foncé ajoutent des options de couleur au coupé cabriolet.

Le MX-5 2022 est en vente avec un PDSF de départ1 de 33 300 $.

RICHMOND HILL, ON, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui des mises à jour au coupé cabriolet à deux places de la marque. La Mazda MX-5 2022 est un véhicule de pure conduite, bien équilibré et léger, profitant d'un rapport puissance-poids exceptionnel. Grâce au mélange de performances stimulantes et de maniabilité du MX-5, il inspire le plus grand plaisir de conduite sur toutes les routes. Qu'il s'agisse de sinueux parcours en montage ou de balades tranquilles dans le quartier, le MX-5 encourage les conducteurs à continuer de conduire. Le MX-5 2022 sera offert chez les concessionnaires cet hiver.

Tous les modèles MX-5 sont équipés de roues motrices arrière et d'un moteur Skyactiv-G de 2,0 litres développant une puissance inspirante de 181 chevaux à 7 000 tr/min et un couple de 151 lb-pi à 4 000 tr/min. Chaque modèle peut être jumelé à une boîte manuelle à six rapports ou à une boîte automatique rapide à six rapports avec manettes au volant.

Afin de maintenir la légèreté physique du coupé cabriolet, Mazda utilise la stratégie des grammes, qui met l'accent sur chaque détail afin de minimiser tout poids inutile sans compromettre la sécurité ou le style. Cela comprend le recours à l'aluminium pour le cadre du groupe motopropulseur, les ailes avant, le capot et le couvercle du coffre, ainsi que le rognage de millimètres de différentes pièces de métal et l'élimination de la mousse dans les pare-soleil. L'objectif : se concentrer sur les éléments essentiels d'un véhicule de conducteur tout en préservant la sécurité, le style, la commodité et le confort chers aux propriétaires de Mazda.

Les autres caractéristiques standard comprennent un système de freinage avec la répartition électronique de la force de freinage et l'assistance au freinage, des freins à disque ventilés à l'avant, des freins à disque arrière avec étriers en aluminium, un volant d'inertie double masse à faible inertie, une servodirection électrique à double pignon, des barres stabilisatrices avant et arrière, une suspension avant par triangles doubles avec bras en aluminium, une suspension arrière multibras avec roulements en aluminium et des amortisseurs monotube à l'avant et à l'arrière.

CONTRÔLE CINÉMATIQUE DE LA POSTURE

Avec chaque génération et chaque année modèle, Mazda améliore le MX-5 pour approfondir le sentiment de connexion entre le conducteur et le bolide. Le contrôle cinématique de la posture est la prochaine étape de cette évolution constante, améliorant la précision et la confiance en virage serré. Cette toute nouvelle technologie signée Mazda gère différents systèmes du véhicule pour aider le MX-5 à se comporter comme une extension harmonieuse du corps du conducteur, sans ajouter un seul gramme de poids.

Pour un confort et une stabilité accrus pendant la conduite quotidienne ou animée, la suspension arrière du MX-5 est déjà conçue pour bien planter le véhicule lorsqu'on serre les freins. Le contrôle cinématique de la posture en tire parti, appliquant très légèrement le frein à la roue arrière intérieure lors d'un virage à grande vitesse, tirant ce coin vers le bas et réduisant ainsi le roulis. S'en suit une réponse de la direction plus linéaire dans les coins serrés ou difficiles. Un freinage légèrement plus fort est utilisé lors de l'accélération dans un virage, augmentant l'effet de glissement limité.

Le MX-5 maintient sa conduite quotidienne stimulante et agile, et maintenant grâce au contrôle cinématique de la posture, il propose une dynamique plus précise sur les routes entraînantes. Il en résulte une confiance et un plaisir de conduite accrus.

MX-5 GS

Le MX-5 GS, qui se décline uniquement avec un toit souple noir, propose une abondance de caractéristiques standard. La sécurité est l'un des principaux objectifs du coupé cabriolet à deux places avec ses deux coussins gonflables à l'avant, ses coussins gonflables latéraux et ses renforts de portière latéraux, en plus des nombreuses fonctions de sécurité i-Activsense, notamment la surveillance avancée des angles morts avec alerte de circulation transversale à l'arrière, le système intelligent d'aide au freinage en ville, l'avertissement de sortie de voie et la commande des feux de route.

Parmi les autres caractéristiques standard, mentionnons les roues en alliage d'aluminium noir métallique de 17 pouces, les tuyaux d'échappement doubles, les phares à DEL automatiques avec éclairage emblématique et nivellement automatique, les feux arrière combinés à DEL, les rétroviseurs de portière noir brillant, les feux de position diurnes, les essuie-glaces à détection de pluie intermittents et variables et la vitre arrière avec dégivreur.

L'habitacle est doté d'un écran couleur tactile de 7 po et du plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect, qu'on peut gérer à l'aide du bouton de commande multifonction et qui intègre les systèmes CarPlayMC d'Apple et à AutoMC d'Android. Le volant à trois rayons gainé de cuir est inclinable et télescopique, permettant à un plus grand nombre de propriétaires de trouver leur position idéale. Il est également muni de boutons permettant de régler facilement le son, la fonction Bluetooth et le régulateur de vitesse. Un levier de vitesse et un frein de stationnement gainés de cuir, des sièges baquets en tissu, un système sonore à six haut-parleurs et des haut-parleurs d'appui-tête, des entrées USB doubles, l'accès sans clé Mazda Advanced, la climatisation à commande manuelle, deux porte-gobelets amovibles, un bouton-poussoir de démarrage et des garnitures de porte intérieure de la couleur de la carrosserie complètent l'ambiance intérieure.

MX-5 GS-P

Le MX-5 GS-P éveille davantage l'esprit des amateurs de conduite en améliorant la dynamique du coupé cabriolet. Lorsqu'il est muni d'une boîte de vitesses manuelle, ce modèle privilégie la conduite sportive grâce à des amortisseurs BilsteinMD, un renfort de support d'amortisseurs avant et un différentiel à glissement limité.

Comprenant toutes les caractéristiques du modèle GS standard, le GS-P ajoute un système audio haut de gamme à neuf haut-parleurs BoseMD qui comprend un caisson de graves et des haut-parleurs d'appui-tête pour le conducteur et le passager afin d'assurer une expérience haut de gamme, même avec le toit abaissé. Parmi les autres améliorations du modèle GS-P, notons des feux de position diurnes à DEL, des sièges en tissu noir avec des piqûres gris clair, des sièges chauffants, des rétroviseurs extérieurs chauffants et un pare-brise antibruit.

Le MX-5 RF commence par le modèle GS-P et présente un toit rigide rétractable de la couleur de la carrosserie qui se rétracte en 13 petites secondes, conférant au MX-5 RF l'aspect et les sensations à la fois d'un coupé sport et d'une élégante décapotable. Le MX-5 à toit rigide est doté d'une doublure antibruit pour une conduite silencieuse lorsque le toit est en place, ainsi qu'un groupe d'instruments amélioré avec un écran couleur multifonctions de 4,6 po.

MX-5 GS-P AVEC GROUPE SPORT

Les amateurs de piste seront ravis des ajouts dans le Groupe sport du MX-5 GS-P, dont des freins avant Brembo avec des étriers avant et arrière rouges, des roues BBS forgées bronze foncé de 17 pouces et des sièges de sport Recaro chauffants, parés de cuir Nappa et AlcantaraMD.

MX-5 GT

Le MX-5 GT offre toutes les caractéristiques dynamiques et de performance distinctives du MX-5 GS-P, mais améliore le confort sans compromettre l'authenticité ou la légèreté du MX-5. Parmi les autres caractéristiques de sécurité de ce modèle, mentionnons un système d'éclairage avant adaptatif et un système d'identification des panneaux de signalisation. Les améliorations audio et de connectivité comprennent la radio satellite SiriusXMMD avec un abonnement d'essai de trois mois, les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD avec un abonnement gratuit de cinq ans, une antenne en aileron de requin coiffant le coffre arrière et le système CarPlayMC sans fil d'Apple.

À l'extérieur, on échange les roues en alliage d'aluminium noir de 17 pouces du MX-5 GS-P contre des roues de 17 pouces bronze foncé, des rétroviseurs de portière chauffants de la couleur de la carrosserie avec rétroviseur de conducteur à gradation automatique, et des plaques de seuil de portière. La peinture Quartz platine métallisé nouvellement offerte ajoute une autre option de couleur raffinée pour le GT. Pour le MX-5 2022, un nouveau toit décapotable souple bleu foncé est également proposé en option avec certaines couleurs extérieures, remplaçant le toit souple gris précédemment offert.

Pour 2022, les tout nouveaux sièges en cuir Nappa Terracotta avec piqûres grises sont une option pour les sièges en cuir noir standard du MX-5 GT, en plus des sièges en cuir Nappa Blanc pur optionnels. De plus, les garnitures intérieures foncées ont été troquées contre des finis argentés brillants, s'ajoutant aux sièges chauffants en cuir, au système de navigation Mazda, à la climatisation automatique, au rétroviseur intérieur à gradation automatique et au système de commande sans fil HomeLinkMD.

MX-5 RF GT AVEC GROUPE EXCLUSIF

Le MX-5 RF GT offre la possibilité d'ajouter le Groupe exclusif, qui remplace le toit rigide de la couleur de la carrosserie par un toit noir piano peint à la main. Le Groupe exclusif bonifie également la garniture des sièges, le remplaçant par le nouveau cuir Nappa Terracotta avec piqûres grises.

MX-5 RF GT AVEC GROUPE GRAND SPORT

Raffinant l'exclusivité du MX-5 RF GT, le Groupe grand sport2 emprunte les meilleures caractéristiques du Groupe sport du GS-P et du Groupe Exclusif du GT, dont les freins avant BremboMD avec étriers avant et arrière rouges, les roues BBSMD forgées noires de 17 pouces, le toit rigide noir piano contrastant, les sièges en cuir Nappa Terracotta avec piqûres grises et les rétroviseurs extérieurs noir piano.

PDSF3 DU MX-5 2022 :

Modèle Boîte de vitesses Toit souple RF MX-5 GS M6 ou A6 33 300 $ - MX-5 GS-P M6 ou A6 37 300 $ 40 300 $ MX-5 GS-P avec Groupe Sport M6 41 700 $ 44 700 $ MX-5 GT M6 ou A6 40 400 $ 43 400 $ MX-5 RF GT avec Groupe Exclusif M6 ou A6 - 44 300 $ MX-5 RF GT avec Groupe grand sport M6 - 47 000 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Blanc neige nacré mica 200 $ Cuir Nappa Terracotta 400 $ Cuir Nappa Blanc pur 400 $ Toit décapotable bleu foncé 400 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing, ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

______________________



1 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 850 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 2 Offert avec boîte manuelle seulement. 3 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 850 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 11:35 et diffusé par :