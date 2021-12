Eurotech et WaterView s'associent pour faire face aux effets du changement climatique grâce à des solutions d'IA à la périphérie





Le partenariat entre les deux entreprises italiennes permettra de surveiller, d'évaluer et de prévenir les effets des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles grâce à des solutions d'intelligence artificielle (IA) qui peuvent être déployées en quelques minutes sur les dispositifs périphériques existants

AMARO, Italie, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Eurotech, un facilitateur de confiance et de premier plan de l'Internet des objets (IoT) dans les applications critiques, et WaterView, une société spécialisée dans la vision par ordinateur et l'IA pour la météorologie, l'hydrologie et la modélisation environnementale, ont signé un protocole d'accord portant sur un partenariat stratégique visant à activer des applications de surveillance des conditions météorologiques en temps réel.

Le matériel et le logiciel d'Eurotech permettent un déploiement simple et rapide de la solution d'IA à la périphérie de WaterView. Cette solution intégrée transforme les caméras de surveillance existantes en capteurs intelligents gérés à distance, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'infrastructure existante, afin de détecter les signes précurseurs des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus récurrents et de quantifier les catastrophes naturelles.

« Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise comme WaterView, qui a une vision forte d'un avenir plus durable grâce aux technologies de l'IA : une correspondance parfaite avec notre ADN qui vise à activer l'IA à la périphérie dans les applications critiques », a déclaré Paul Chawla, PDG d'Eurotech. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de partager notre empreinte internationale et notre clientèle, notre savoir-faire à long terme et notre technologie haut de gamme pour étendre cette solution à un large éventail de cas d'utilisation, en utilisant une stratégie de commercialisation commune et une solution intégrée à guichet unique pour nos clients. »

« Eurotech fournit une combinaison unique de matériel et de logiciels certifiés qui nous permettent de réduire les efforts d'intégration de systèmes, les délais de mise sur le marché et les coûts de déploiement de notre solution d'IA à la périphérie », a commenté Paola Allamano, PDG de WaterView. « Leur solution intégrée est ouverte, garantit une connectivité simple et sûre à n'importe quel Cloud avec une approche agnostique vis-à-vis des fournisseurs et permet une gestion et une configuration à distance sécurisées de notre logiciel d'IA à la périphérie. »

Les deux entreprises ont une solide expérience dans l'offre de leurs solutions aux clients qui gèrent de grandes infrastructures, comme les réseaux routiers et ferroviaires, les réseaux de transport d'électricité et les tours de communication. De NextGenerationEU à US Infrastructure Deal, l'économie post-pandémie sera portée par des investissements sans précédent dans la rénovation des infrastructures, la transformation numérique et la transition verte, avec un accent sous-jacent sur la résilience aux effets du changement climatique.

En unissant leurs forces, Eurotech et WaterView démontrent déjà le potentiel des caméras en tant que sentinelles de l'environnement, pour surveiller les conditions météorologiques et leurs effets. Les premiers projets pilotes conjoints sont en cours et des opportunités ont été identifiées sur les marchés des infrastructures intelligentes par l'utilisation des caméras sur les autoroutes et les voies ferrées (une caméra en moyenne tous les 3 à 5 km, plus de 100 000 caméras estimées en Europe et aux États-Unis), à bord des trains et des camions, où des caméras sont déjà installées pour d'autres applications, et sur les sites des tours (plus de 426 000 tours de télécommunication en Europe et plus d'un million aux États-Unis). Les accidents peuvent être évités en analysant le niveau de pluie et de neige sur les routes et les voies ferrées, les dommages causés par les inondations peuvent être évalués en toute sécurité en mesurant le niveau de l'eau à distance et les incendies de forêt peuvent être évités en détectant la fumée à un stade précoce.

