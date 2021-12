Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée





QUÉBEC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

3 768 nouveaux cas, pour un total de 478 246 personnes infectées;

7 nouveaux décès, pour un total de 11 634 décès;

312 hospitalisations, soit une augmentation de 7 par rapport à la veille;

39 nouvelles entrées,



32 nouvelles sorties;

62 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille;

8 nouvelle entrée,



9 nouvelles sorties;

46 830 prélèvements réalisés le 15 décembre.

Vaccination

58 507 doses administrées s'ajoutent, soit 56 097 dans les dernières 24 heures et 2 410 avant le 16 décembre, pour un total de 14 194 764 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 242 039 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 14 436 803 doses reçues par les Québécois.

Il est à noter qu'en raison des congés fériés, le communiqué de presse présentant le bilan des données fera relâche du 24 au 28 décembre et du 31 décembre au 4 janvier inclusivement. Il sera donc publié les 29 et 30 décembre, et sera de retour le 5 janvier 2022. Sur Twitter, l'information ne sera pas publiée les 24, 25 et 26 décembre ni les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2022.

Soyez assurés que nous continuons néanmoins à suivre la situation de près.

Rappelons que les citoyens qui veulent avoir accès à certaines données peuvent consulter les données ouvertes du gouvernement du Québec ou le site de l'INSPQ au https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/organization/msss ou au https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees. Soulignons également que les nombres de cas, de décès et de doses administrées, notamment, peuvent être sujets à un réajustement quotidien pour les jours précédents, en raison d'un rattrapage dû à un retard dans la saisie de données.

Rappel des consignes :

Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important de suivre les mesures de prévention de base telles que le lavage des mains, la distanciation physique, le port du couvre-visage et le respect des consignes en vigueur dans sa région.

Rappelons qu'en cas de symptômes, il est toujours essentiel de s'isoler et de consulter l'un des guides autosoins ou d'appeler au 1 877 644-4545 (ou à l'indicatif téléphonique correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.

